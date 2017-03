Krauchenwies Unbekannter zündet einen Brennholzstapel an

Unbekannter zündet einen Brennholzstapel an

Nachdem ein Unbekannter einen Brennholzstapel angezündet hatte, verhinderte die alarmierte Feuerwehr ein Übergreifendes der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus.

Ein Unbekannter setzte am Freitag zwischen 0 und 2.30 Uhr einen Brennholzstapel in der Straße "Im Park" in Brand und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro, informiert die Polizei. Die mit 35 Einsatzkräften rasch angerückte Freiwillige Feuerwehr verhinderte ein mögliches Übergreifen der Flammen auf ein etwa 25 Meter entferntes Wohngebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Sigmaringen unter Tel. 0 75 71/10 40 zu melden.