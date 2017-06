Krauchenwies-Hausen a.A. Sporttage mit viel Programm

Der SV Hausen a.A. bietet bei den Sporttagen viel Programm mit Sport, Musik, Spielen und Unterhaltung bei der Turn- und Festhalle und auf dem Sportgelände.

Krauchenwies-Hausen a.A. – Bewegung, Bewegung! In Hausen stehen wieder die Sporttage vor der Tür, informiert der veranstaltende Sporverein in einer Pressemitteilung. Los geht es am heutigen Mittwoch, 18 Uhr, mit dem Feierabendhock und Höhepunkt sind die Volksläufe am morgigen Fronleichnamstag. Auch dieses Jahr geben sich Pfarrers Markus Moser und Bürgermeisters Jochen Spieß mit dem Benefizspiel zugunsten der Kirche Hausen die Ehre.

Einen Namen hat sich der SV Hausen mit dem Volkslauf für die ganz Kleinen bis zu den Profis gemacht. Wieder finden in Hausen Läufe statt, die zu den genehmigten Volksläufen des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) gehören. Rund um die Turnhalle werden während der Sporttage verschiedene Stationen aufgebaut, von Badminton über Volleyball, Indiaca und Frisbee bis hin zu Wikingerschach. Der Spielplan hängt an der Turnhalle aus und wird auf jedem Tisch ausgelegt sein.

Am Samstag kann unter kundiger Leitung das Sportabzeichen abgelegt werden. Teil des Programms sind auch das traditionelle Bocciatournier, das sich über mehrere Tage hinzieht, und neu das Dartsturnier am Samstagabend. Auch für alle kleinen Fahrzeugfans ist in diesem Jahr etwas dabei. Von Freitag bis Sonntag kann der SV Hausen vom Kinderhaus "3 Linden" alle Fahrzeuge ausleihen, für den Nachwuchs wird es beim "Crazy Racing" eine extra Fahrstrecke geben.

König Fußball steht am Samstag im Mittelpunkt, es finden etliche Jugendspiele statt. Unter der Rubrik „Duell der Giganten“ geben sich die Aufsteiger von 2002 gegen die Aufsteiger von 2010 die Ehre. Hauptpries der Sporttage-Tombola ist ein Mountainbike, die Verlosung findet zum Abschluss der Sporttage am Sonntagnachmittag statt. Lose können auf dem Gelände erworben werden. Während der Sporttage ist für Bewirtung gesorgt.