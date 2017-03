Krauchenwies-Göggingen Ortsdurchfahrt von Göggingen wird wieder voll gesperrt

Die Arbeiten für zweiten Bauabschnitt an der B 311 beginnen am Montag, 13. März.

Die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Leitungs- und Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt von Göggingen beginnen am Montag, 13. März. Die Ortsdurchfahrt wird deshalb erneut voll gesperrt, informiert das Landratsamt. Die gemeinsame Maßnahme des Regierungspräsidiums Tübingen und der Gemeinde Krauchenwies umfasst die Erneuerung der Wasserleitung, von Teilbereichen der Mischwasserkanalisation, der Fahrbahn der B 311 sowie von Bordsteinen und Gehwegen auf einer Länge von insgesamt rund 350 Meter von der Einmündung der Bittelschießer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Krauchenwies. Sie schließt direkt an den ersten Bauabschnitt an, der im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Der zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis 31. Juli. Der Verkehr wird in beiden Richtungen von Meßkirch über die B 313 Engelswies – Vilsingen – Sigmaringen – L 456 Krauchenwies umgeleitet. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die Regionalbuslinie 7391 umgeleitet, teilt die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH mit. Die Haltestellen Krauchenwies Ablach, Löwen und Krauchenwies, Bahnhof können nicht bedient werden.