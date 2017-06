Krauchenwies-Göggingen Ortsdurchfahrt von Göggingen wird voll gesperrt

Die Bauarbeiten für die Fahrbahndeckschicht in der Ortsdurchfahrt von Göggingen beginnen am kommenden Dienstag. Dadurch werden großräumige Umleitungen für den Straßenverkehr notwendig.

Die Gögginger sind leidgeprüft, was ihre Ortsdurchfahrt betrifft, und müssen sich ab Dienstag, 6. Juni, auf weitere Sperrungen einstellen. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt im Rahmen der laufenden Leitungs- und Straßensanierungsarbeiten die Fahrbahndeckschicht einbauen, wie die Behörde in einem Pressetext mitteilt.

Die Arbeiten erstrecken sich sowohl auf den Bauabschnitt Zwei von der Abzweigung Bittelschieß (Kreuzung B 311/K 8239) bis zum Ortsende in Richtung Krauchenwies, in dem aktuell gebaut wird, als auch auf den Bauabschnitt Eins von der Abzweigung Bittelschieß bis zum Ortsende in Richtung Menningen, in dem der Einbau der Fahrbahndeckschicht bei den Bauarbeiten im vergangenen Jahr zurückgestellt wurde. Mit dem Einbau der Fahrbahndeckschicht in der gesamten Ortsdurchfahrt – nun „in einem Zug“ – ließen sich zusätzliche Störungen in der Asphaltschicht vermeiden sowie die Qualität und Lebensdauer des Fahrbahnbelags deutlich erhöhen, heißt es weiter.

Während der geplanten Bauarbeiten kommt es zu großräumigen Umleitungen im Bereich von Göggingen. Vom 6. bis 17. Juni wird die gesamte Ortsdurchfahrt voll für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für den Verkehr der B 311, der aktuell aus Richtung Meßkirch über die B 313 Engelswies – Vilsingen – Sigmaringen – L 456 Krauchenwies und umgekehrt geführt wird, wird während der Bauzeit zusätzlich ab der Einmündung der K 8237 von Ringgenbach umgeleitet. Die Umleitung erfolgt über Buffenhofen, Wald, Glashütte und Krauchenwies. Bei guter Witterung soll dieser Teilabschnitt wieder früher für den Anliegerverkehr freigegeben werden, teilt das Regierungspräsidium mit.

Die Gemeinde Krauchenwies und das Regierungspräsidium bitten laut Mitteilung um Verständnis für die im Zusammenhang mit der gemeinsamen Maßnahme entstehenden Behinderungen. Das Umleitungskonzept sei mit den Verkehrsbehörden, den Städten und Gemeinden, der RAB und der Polizei abgestimmt worden. Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Verkehrsbeschränkungen können auch im Internet im Baustelleninformationssystem des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.