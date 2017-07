Pfullendorf Orchestermesse hilft helfen

Die Angelo-Stiftung Sigmaringen freut sich über eine große Spende. Die Musikkapelle Krauchenwies und zwei Chöre treten zusammen in der Kirche St. Laurentius auf

Krauchenwies – Es war eine tolle Idee von Thomas Haueisen, Gemeindereferent und Chef der Krauchenwieser Musikkapelle, mit dem Kirchenchor Krauchenwies und dem Chor Intakt aus Göggingen die Orchestermesse Missa Brevis von Jacob de Haan zugunsten der Angelo-Stiftung Sigmaringen zu gestalten. Es war eine großartige Orchestermesse und es war eine große Spende, die die Besucher dieser besonderen Eucharistiefeier zusammentrugen.

Die Freude war Evi Clus, Gründerin der Angelo-Stiftung, ins Gesicht geschrieben, als sie den symbolischen großen Scheck mit 3300 Euro vor dem Pfarrhaus in Krauchenwies entgegennehmen durfte. Ein Zufall, dass just in diesem Augenblick die Glocken von St. Laurentius läuteten?

Ebenso groß war die Freude der Überbringer: Thomas Haueisen, Leiter des Musikvereins Krauchenwies, Chorleiterin Regina Herre vom Kirchenchor Krauchenwies und Frank Boos, Chorleiter von Intakt aus Göggingen.

"Als ich selbst an Krebs erkrankte, wurde mir die kleine Angelo-Figur geschenkt. Sie hing in meinem Auto und sagte mir immer wieder: Mach was mit mir. Und so bin ich auf die Idee zur Angelo-Stiftung gekommen", sagt Evi Clus. "Wir haben auch vor der Haustüre Fälle, die Not haben. Wir arbeiten ausschließlich im Landkreis Sigmaringen, denn zu Stiftungen, die zu weit entfernt sind, haben wir keinen Bezug. So ist unsere Arbeit sehr transparent."

Evi Clus aus Veringenstadt-Hermentingen macht ihre Arbeit mit Herzblut und hat es noch keinen Tag bereut. Im Sommer will die Stiftung wieder eine Ferienfreizeit veranstalten. Unter ärztlicher Aufsicht soll es nach Ingoldingen bei Biberach gehen.

Nach der Orchestermesse meldete sich eine Oberministrantin aus Krauchenwies, die sich von den Schilderungen Evi Clus' sehr berührt und angesprochen fühlte, bei der Stiftung und bot ihre Mitarbeit an.

Wenn ein krebskrankes Kind in der Familie ist, gibt es keinen normalen Tagesablauf mehr, erzählt Evi Clus. Die ganze Tagesstruktur verändert sich und oft steht auch die Arbeit hinten an.

Im Raum Sigmaringen werden derzeit rund 20 Familien finanziell und sozial unterstützt. Die Mitarbeiter der Stiftung arbeiten alle selbstverständlich ehrenamtlich.

Die Stiftung

Die Angelo-Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, krebskranke Kinder oder Kinder krebskranker Eltern zu unterstützen. Evi Clus gründete die Stiftung Anfang 2012, fünf Jahre nachdem sie selbst an Krebs erkrankt war. Kontakt unter der Telefonnummer 0¦75¦71/7¦40¦70 oder per E-Mail: info@angelo-stiftung.de

Informationen im Internet: