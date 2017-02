Krauchenwies Neue Sänger stärken Gögginger Kirchenchor

Die Sängergruppe gewinnt über Projektchöre neue Mitglieder. Adelbert Vochatzer wurde bei der Hauptversammlung als Vorsitzender bestätigt.

Der Gögginger Kirchenchor St. Nikolaus blickte in der Hauptversammlung auf ein bewegtes Vereinsjahr 2016 zurück. Über Projektchöre konnte der Kirchenchor kontinuierlich neue Sänger hinzugewinnen. Neben der Gestaltung von Gottesdiensten und Messfeiern veranstaltete der Chor ein Sommerkonzert mit dem Musikverein Göggingen und begeisterte die Zuhörer mit Schlagern und Popsongs.

Aufgrund des unbeständigen Wetters war die Open-Air-Veranstaltung vom Adlerplatz in die Turnhalle verlegt worden. Kirchenchor-Vorsitzender Adelbert Vochatzer dankte Bürgermeister und Ortsvorsteher, dass sie dies ermöglicht hatten. Ein voller Erfolg waren ebenso die beiden Benefiz-Weihnachtskonzerte mit dem Gesangverein Pfullendorf. 2017 geht es der Chor wieder etwas ruhiger an, es stehen keine Konzerte auf dem Terminplan. Doch "2018 rocken wir wieder ab", versprach Chorleiter Rainer Kempf, der den Kirchenchor seit nunmehr 35 Jahren leitet. "Ich würde sagen, dass wir ein leistungsstarker Chor sind. Solange man uns braucht, geben wir Vollgas", versprach er und unterstrich: "Ich bin sehr gerne bei euch Chorleiter". Auch Adelbert Vochatzer war positiv gestimmt: "Wir können stolz sein, dass wir in den letzten vier bis fünf Jahren insgesamt elf neue Sänger bekommen haben. Nicht viele Chöre in der näheren oder weiteren Umgebung können das von sich behaupten." Die drei neuen Sänger Doris Dufner, Angelika Fischer und Rainer Störk nahm Vochatzer per Handschlag als Mitglieder auf. Der Gögginger Ortsvorsteher Manfred Fischer leitete die anschließenden Wahlen. Für weitere drei Jahre steht der bisherige Vorsitzende Adelbert Vochatzer an der Vereinsspitze.

Als seine Stellvertreterin rückt die bisherige Beisitzerin Marlies Kessler auf. Sie löst Lu Mauch ab, die insgesamt fünfzehn Jahre im Vorstand tätig war, davon drei Jahre als Vorsitzende und sechs Jahre als Stellvertreterin. Karin Seifried übergab nach sechs Jahren die Kasse an Andrea Beck. Christian Strobel übernimmt das Amt des Schriftführers von Anita Lautenbacher. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzer Peter Straub und Conny Wohlhüter, die in Abwesenheit gewählt wurde.

Mit einem Blumenpräsent verabschiedete der Chor die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Lu Mauch, Karin Seifried, Anita Lautenbacher und Margarete Ott. Lu Mauch selbst verabschiedete sich mit einem selbstverfassten Gedicht. "Ich kann wirklich stolz sein, einen solchen Kirchenchor in der Seelsorgeeinheit zu haben", unterstrich Pfarrer Markus Moser in seinem Grußwort. Bürgermeister Jochen Spieß lobte die gesangliche Leistung des Kirchenchores. Die große Herzlichkeit des Vereins sei ein großes Pfund.

Zur großen Freude der Anwesenden schlossen Adelbert Vochatzer und der Pfarrer spontan einen gemeinsamen Bund. So lange Pfarrer Markus Moser in der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen bliebe, bleibt auch Vochatzer Vorsitzender des Kirchenchors. "Es ist herrlich, dass ihr zwei bei uns alt werdet", kommentierte Spieß das Bündnis und wünschte dem Kirchenchor noch viele gute Jahre. Auch fand an der Versammlung die Spendenübergabe an den Nachbarschaftshilfe-Verein "Hilfe von Haus zu Haus" statt.

Breites Repertoire

Der katholische Kirchenchor St. Nikolaus Göggingen zählt 36 aktive Sänger und freut sich über stetigen Zuwachs. Der Chor wird seit rund 35 Jahren von Dirigent Rainer Kempf geleitet. Der Chor gestaltet Gottesdienste und Messfeiern, hat aber auch zahlreiche Popsongs und Schlager im Repertoire. Die Proben finden donnerstags um 20 Uhr im Probelokal beim Kindergarten statt. Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen und können sich gerne beim Vorsitzenden Vorsitzender Adelbert Vochatzer informieren: Telefonnummer 0 75 76/9 20 66, E-Mail:adelbert.vochatzer@web.de