Krauchenwies Neue Ministranten erfüllen Gewänder mit Leben

Pfarrer Markus Moser konnte sieben neue Ministranten in der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen willkommen heißen.

Pfarrer Markus Moser konnte in den Kirchengemeinden Ablach, St. Anna, Hausen a.A. und St. Odilia sieben Kinder als neue Ministranten begrüßen, teilt die Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen mit. Alle wurden in den jeweiligen Gemeinden während des Gottesdienstes von den großen Ministranten eingekleidet und gleich im Ministrantendienst während der Eucharistiefeier eingesetzt.

In Ablach wurden außerdem drei Ministranten verabschiedet, berichtet die Seelsorgeeinheit. Pfarrer Markus Moser bedankte sich bei ihnen für ihren Einsatz in all den Jahren und überreichte ihnen zum Abschied Geschenke. Neue Ministranten in Ablach sind: Loris Auer, Julia Bechinger und Zoe Möckl. Verabschiedet wurden: Claudius Reinaer, Karolina Straub und Alina Strobel. Neue Ministranten in Hausen a.A. sind: Jana Halmer, Simon Knops, Larissa Lange und Julia Reuthebuch.