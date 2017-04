Krauchenwies Linzgautheater aus Pfullendorf spielt in der "Linde" in Göggingen

„Meine Chefin kommt aus Indien" ist am 6. Mai in Göggingen zu sehen. Mit der Aufführung wird die Theatertradition in dem Ortsteil von Krauchenwies wieder mit Leben erfüllt.

Das "Linzgautheater" gastiert am Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr, erstmals im Gasthaus "Linde" mit dem Schwank in drei Akten "Meine Chefin kommt aus Indien" von Erich Koch. Nachdem das Linzgautheater anlässlich seines zehnjährigen Bestehens im Dorfgemeinschaftshaus Otterswang sechs Mal vor ausverkauftem Haus gastierte, soll nun in Göggingen eine alte Theatertradition wieder auf aufgelebt werden, und zwar im Gasthaus "Linde". Gastwirt Fritz Haug, dessen Familie in vierter Generation für besten Speis und Trank sorgt, kann sich noch gut an diese Theater erinnern. "In den 50er und 60er Jahre gab es einen eigenen Theaterverein, der Klassiker und sogar Operetten aufgeführt hat", ist Haug im SÜDKURIER-Gespräch die Begeisterung anzumerken. Lange Jahre war der Gastronom an den Wochenende als Musiker unterwegs und wenn die Leute hörten, dass er aus Göggingen kam, dann war sofort die Rede vom Theater. Seit langem hatte er deshalb die Idee, diese Tradition im "Lindensaal", der bis zu 300 Personen fasst, wieder aufleben zu lassen und so traf Theaterchef Erich Koch mit seiner Anfrage auf offene Ohren. "Wenn sich die Bewohner von Göggingen in ausreichender Zahl dafür begeistern lassen, kommt das Linzgautheater regelmäßig wieder", hofft Koch, dass sein Stück gut ankommt und garantiert für Lachsalven. Es geht um Oskar, der bei seinen Verwandten Hans und Siggi untergetaucht ist, da ihm Thea, der er als „Frauenbeschwörer“ das Geld abgenommen hat, auf den Fersen ist. Hans bewirtschaftet den Hof und sein krankheitsanfälliger Bruder Siggi verdient als Beamter sein Geld und hofft auf eine baldige Beförderung. Als Siggi erzählt, dass seine Chefin Laura, die angeblich für Indien schwärmt, von dem neuen Abteilungsleiter eine heile Familie erwartet, wittert Oskar eine neue Geldquelle. Er überredet Hans, Siggi und Mizzi, die sich als mehrfache Witwe für den „Frauenbeschwörer“ interessiert, Laura eine indische Familie vorzuspielen, und so nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.

Die Karte kostet zehn Euro und der Vorverkauf läuft ab dem 20. April über das Gasthaus sowie Erich Koch (Tel. 0 75 52/93 69 42).