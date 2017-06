Krauchenwies-Göggingen Letztes Festival: "No Stress Community" sagt Ade

Nach 20 Jahren ist Schluss mit dem "No Stress Festival" in Göggingen. Mehrere tausend Fans feierten zum Abschied im Gewitterregen.

Stressfreie Partys mit gutem Sound und das Ganze zu fairen Preisen: So lautete die Zielsetzung der „No Stress Community“ – kurz NSC – bei ihrer Gründung vor 20 Jahren und erfreulicherweise hat sich daran bis zum Schluss nichts geändert. Schluss deshalb, weil das mittlerweile in der Region legendäre „No Stress Festival“ am Pfingstwochenende einen denkwürdigen Abschluss gefunden und einen Schlussstrich gezogen hat.

Nicht verwunderlich, dass das Festival innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war. Mit viel Energie wurde das abschließende Festival von der NSC gestemmt. Alles war, wie schon in den Jahren zuvor, bestens organisiert und das Line-Up war ganz nach dem Geschmack der mehreren tausend angereisten Fans. Alle Bands und Acts wie Nosliw, Mädness und Döll, Megaloh, Russkaja, Akua Naru, Plusmacher oder Texta wurden von den Hip-Hop- und Rap-Liebhabern vor der Bühne oder im Partyzelt gefeiert. Ebenso Edgar Wasser, der seinem Namen alle Ehre machte. Denn bei seinem Auftritt regnete es in Strömen. Doch das Partyvolk ließ sich von dem kühlen Nass nicht von seiner Partylaune abbringen und war auch bei Rapper Curse, der dem tanzfreudigen Publikum seinen Respekt zollte, voll am Start. Dichtgedrängt und völlig durchnässt tanzten die Fans vor der Bühne.

Am zweiten Tag erreichte das Festival am frühen Abend für viele NSC-Mitglieder einen emotionalen Höhepunkt: Die gesamte Mannschaft der nahezu 120 Personen zählenden Community versammelte sich vor der Bühne und positionierte sich für ein abschließendes Erinnerungsfoto. Angesprochen auf das eine Highlight und das Besondere der vergangenen 20 Jahre „No Stress Festival“ kam von allen Community-Befragten immer dieselbe schnelle Antwort: die Gemeinschaft und Verbundenheit. Einzelpersonen wollten sich öffentlich nicht namentlich äußern. Im Vordergrund stand immer die "No Stress Community" als Ganzes. Die Glaubwürdigkeit steht dabei außer Frage. Denn die Gruppe rückte von Jahr zu Jahr enger zusammen. Wie lässt es sich sonst erklären, dass ein NSC-Mitglied hochschwanger ihren Festivaldienst antreten wollte und sich von ihrem Vorhaben nur durch die einsetzenden Wehen abhalten ließ und im Krankenhaus entbunden hat? Das Neugeborene wurde während der Vorbereitungsphase zum Erinnerungsfoto mit einem lautstarken „Happy Birthday“ bedacht. Wer weiß, vielleicht gehört es der nächsten NSC-Generation an, die das Festival wieder aufleben lässt? Die alten Hasen wollen jedenfalls in Kontakt bleiben.