Krauchenwies-Hausen am Andelsbach Laufevent mit Volksfeststimmung in Hausen am Andelsbach

Laufevent mit Volksfeststimmung in Hausen am Andelsbach

265 Zieleinläufer von den Bambini bis zu den Senioren sind dabei. Den 10-Kilometer-Rundkurs gewinnt Thorsten Banzhaf. Bei den Mädchen ist Romy Fischer die Schnellste und bei den Jungs hat Jonas Nowakowski die Nase vorn.

Krauchenwies-Hausen am Andelsbach – Bei bestem Laufwetter liefen 265 Läufer von den Bambini bis zu den Senioren beim 25. Volkslauf im Rahmen der Sporttage in Hausen am Andelsbach ins Ziel. Hunderte von Zuschauern verfolgten die Läufe bei Volksfeststimmung. Die dunkle Wolkenfront zog glücklicherweise an Hausen vorbei und so starteten die Einzelläufe mit den Jüngsten, den 47 Bambini, die eine 400-Meter-Strecke rund um die Festhalle zurücklegten. Um deren Leistung zu honorieren, erhielten zudem alle Bambini die Startnummer 1. Alle Zieleinläufer erhielten eine Medaille und eine Urkunde, die sie stolz ihren Eltern und Familien vorzeigten.

Wenig später starteten die Schülerinnen und Schüler getrennt zu ihren 1000-Meter-Läufen. Bei den Mädchen ging Romy Fischer von der LT TSV Scheer als Erste durchs Ziel, dicht gefolgt von Anna Sophia Breuninger vom SV Blitzenreute und Luna Mehner aus Veringenstadt. Bei den Jungs hatte Jonas Nowakowski von der SGi Ennetach Sommerbiathlon die Nase vorn, gefolgt von Leo Hegner vom TSV Wald und Brian Laudascher von LT TSV Scheer.

29 Läufer kamen beim Jedermannslauf über 3,6 Kilometer ins Ziel. Jonas Koch vom TSV Glems „run2gether“ lief als Erster nach 12,21 Minuten ein. Zweiter wurde Leon Höchst von der LT Mittelbiberach. Dritter wurde Thomas Roser von den Tuttlinger Sportfreunden.

137 Läufer kamen nach einem anspruchsvollen Zehn-Kilometer-Rundkurs mit Steigungen und Gefälle, der zu 80 Prozent im Wald verlief, ins Ziel. Thorsten Banzhaf vom TSV Riedlingen lief mit einer Zeit von 35:27 Minuten als Erster ein. Steffen Hahn vom TSV Reute Runners und Simon Ostertag vom Glassprinter Racing Team folgten ihm nach. Harald Schreiber vom TSV Aach-Linz ging als Siebter ins Ziel, belegte aber in seiner Altersklasse den ersten Platz. Daniela Tarnuzer aus Uster (CH) lief nach 39:13 Minuten als erste Frau über die Zeillinie.

Beate Fürst ist seit rund 15 Jahren die Hauptorganisatorin des Volkslaufs Hausen am Andelsbach, erhält aber die uneingeschränkte Unterstützung vom Vorstandsteam und wird durch das „beste und eingespielteste Team für die Durchführung des Laufs“ unterstützt, wie sie deutlich hervorhebt. „Obwohl die Läuferzahlen in diesem sowie letztes Jahr nicht annähernd an die Beteiligungen der Vorjahre herankommen, meines Erachtens durch Wegfall des Oberschwäbischen Laufcups bedingt, bin ich mit dem Lauftag sehr zufrieden“, sagte sie. Es sei eine harmonische und perfekt funktionierende Laufveranstaltung mit vielen treuen Läufern gewesen, die gerne nach Hausen am Andelsbach kommen würden. „Die familiäre Atmosphäre, das reichhaltige Rahmenprogramm, die gute Verpflegung, und natürlich die wunderschöne Laufstrecke, die einen großen Teil durch den Wald führt, machen den Volkslauf Hausen zu einen besonderen Lauf,“ so ihr Fazit.

Die Sporttage in Hausen mit Benefizfußballspiel, Fußballspielen, Bocciaturnier, Aufführungen und Live-Übertragung des Fußballländerspiels gingen am gestrigen Sonntag zu Ende.

Bildergalerie im Internet: