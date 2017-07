Krauchenwies Kreismusikfest mit Sternmarsch und Umzug

Von 21. bis 24. Juli wird in Ablach bei Krauchenwies das Kreismusikfest gefeiert, anlässlich des 135-jährigen Bestehens der Musikkapelle Ablach. Mit dabei sind auch die Froschenkapelle aus Radolfzell und La Brass Banda.

Krauchenwies-Ablach – Ein musikalisches Großereignis ist von Freitag bis Montag, 21. bis 24. Juli, in dem 650-Seelen-Dorf Ablach geboten. Die Musikkapelle Ablach feiert ihr 135-jähriges Bestehen und richtet aus diesem Grunde das Kreismusikfest des Blasmusikverbandes Sigmaringen aus. "Wir wollten das Jubiläum 135 Jahre Musikkapelle Ablach feiern und sind zum Entschluss gekommen, wenn schon feiern, dann richtig. Nur noch wenige Tage, dann lassen wir es in Ablach krachen!" Patrick Holl, dem Vorsitzenden der Musikkapelle Ablach, steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben.

Das Festprogramm verspricht zahlreiche Höhepunkt. Am Ortseingang von Ablach wurde bereits das 2300 Besucher fassende Festzelt aufgebaut. Seit Jahresbeginn warb das Maskottchen "s' Bärle" für das Kreismusikfest. Patrick Holl verspricht: "Das hat die Gemeinde Krauchenwies noch nie gesehen und gehört. Da muss man einfach dabei sein, deshalb lautet unser Motto: 'Seid dabei, wir sind dabei'."

Der Startschuss für das Kreismusikfest fällt am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr mit dem Sternmarsch von 28 Kapellen. Ab 20.30 Uhr sorgt die Froschenkapelle aus Radolfzell für Partystimmung. Am Samstag werden ab 19.30 Uhr die Gäste zum Top-Act La Brass Banda eingelassen. Sie präsentieren neue Volksmusik, gemixt mit Rock, Punk, Dub, Hip-Hop, Brass und Techno. Die Band vom Chiemsee hat Kultstatus und gastiert im Rahmen ihrer Bierzelttour in Ablach. Die Musikkapelle hatte sich beworben und den Zuschlag erhalten.

Das Sonntagsprogramm startet um 8.45 Uhr mit einem Festgottesdienst, den Pfarrer Markus Moser zelebriert. Der Kirchenchor Göggingen übernimmt die musikalische Gestaltung. Ab 10 Uhr spielt die Marktmusik aus dem österreichischen Eberschwang zum Frühschoppen auf. Um 13.30 Uhr treffen sich die Musikkapellen aus der Region zum großen Gesamtchor, danach zieht der Festumzug mit 82 Gruppen durch die Straßen. Unter den Gruppen sind 43 Musikkapellen, die Hohenzollern-Kürassiere und gelben Husaren, historische Züge der Feuerwehren, Oldtimer und zahlreiche Vereine, wie die Volkstanzgruppe Bittelschieß. Anschließend unterhalten die Musikkapelle Göge/Hohentengen und später der Musikverein Illmensee die Gäste.

Am Montag, 24. Juli, wird um 12 Uhr Mittagessen angeboten. Beim Kinder- und Seniorennachmittag spielen zunächst die Jungmusikanten auf. Um 15 Uhr stellt die Seniorenkapelle des Blasmusikverbandes Sigmaringen ihr musikalisches Können unter Beweis, bevor ab 18.30 Uhr die Blaskapelle Peng, ein weiterer Stimmungsgarant aus der Region, mit böhmisch-mährischer Blasmusik unterhält.

Musikkapelle Ablach

Die Kapelle hat 45 aktive Musikanten, ihr Durchschnittsalter liegt bei 30 Jahren. Sie wird von Dirigent Mathias Fink geleitet. 21 Kinder sind in der musikalischen Ausbildung und 13 Kinder besuchen den Blockflötenunterricht.