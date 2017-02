Krauchenwies Kirchenchor in Krauchenwies gewinnt vier neue Sänger hinzu

Chorleiter Rolf Schwab feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen als Chorleiter. Auf der Hauptversammlung des Chors bekundete er zudem, dass für ihn 2016 das bisher schönste Vereinsjahr gewesen sei

Über gleich vier neue Sänger freute sich Vorsitzende Rosmarie Keller bei der Hauptversammlung des Kirchenchors Herwangen-Schönach. Nur ein Mitglied, die Altisitn Ines Hummel, habe den Chor wegen Umzugs verlassen. Neu im Chor sind laut Pressewart Herbert Kammel die beiden Sängerinnen Andrea Golotic und Liselotte Sandhas, die im Altregister aufgenommen wurden. Andrea Specker (Sopranistin) brachte ihren Sohn Christian mit in die Chorprobe, der nun im Tenor singt. Doris Fuchs (Altistin) schickte ihren Ehemann Helmut in die Chorprobe, der jetzt das Bassregister verstärkt. Alle vier seien eine Bereicherung für den Chor, der momentan aus elf Sopranistinnen, neun Altistinnen, vier Tenören und vier Bässen besteht.

Chorleiter Rolf Schwab bereitete im vergangenen Jahr 14 Auftritte vor. Dieses Jahr steht zudem sein 40-jähriges Bestehen als Chorleiter bevor. Schwab bedankte sich, nachdem Schriftführerin Brigitte Bau den Jahresrückblick verlesen hatte, für den guten Probenbesuch und die positive Entwicklung des Chorklangs. Die Proben vor Weihnachten seien „knackig“ gewesen, hätten sich aber gelohnt, da eine feierlich gestaltete Christmette daraus resultiert habe. Beim Ausblick in die Terminplanung bis etwa Jahresmitte 2017 erwähnte er, wie schwierig es sei, die Termine für zwei Chöre in zwei Seelsorgeeinheiten zu koordinieren. Rolf Schwab leitet seit 35 Jahren auch den Kirchenchor St. Pankratius in Altheim. Er würde sich wünschen, wenn die Feier zu seiner 40-jährigen Dirigententätigkeit am Tag des Patroziniums stattfinden würde, zusammen mit der Ehrung von langjährigen Sängern. Gern würde er mit beiden Chören bei seinem Fest in Herdwangen singen. Das abgelaufene Jahr 2016 sei für ihn das bisher schönste Vereinsjahr gewesen.

Kassierer Roland Saub informierte über die Aus- und Einnahmen und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Dominik Hermann, der zu Gast war, bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde für den Einsatz des Chors bei Kirchenfesten. Die Wahlen liefen ohne Überraschungen ab. Alle Amtsträger waren bereit, ihr Amt erneut anzutreten und so wurden Vorsitzende: Rosmarie Keller, ihre Stellvertreterin Maria Saub, Kassierer Roland Saub und Schriftführerin Brigitte Baur eindrucksvoll bestätigt. In offener Abstimmung erhielten Pressewart Heribert Kammel, die Beisitzer Claudia Kuhn und Cassandra Campbell sowie Kassenprüfer Beate Barth und Andrea Golotic das Vertrauen der Versammlung.