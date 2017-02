Krauchenwies Göggingen: Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Einen größeren Geldbetrag erbeuteten unbekannte Einbrecher, die einen Geldautomaten in Göggingen aufgebrochen haben.

Rund 25 000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte am frühen Montagmorgen zwischen 1.30 und 3.15 Uhr in einer Bankfiliale in der Meßkircher Straße in Göggingen bei einem Einbruch an. Die Unbekannten verschafften sich Zugang ins Gebäude und brachen einen Geldautomaten auf, aus dem sie einen größeren Geldbetrag erbeuteten. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich festgestellt, oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, und nimmt die Hinweise unter Tel. 07 51/80 30 entgegen.