Krauchenwies Gesangverein kann weitermachen

Corinna Rösch folgt nach langer Suche als Dirigentin auf Josef Grüner.

Krauchenwies (hk) Vor ein paar Monaten sah es noch so aus, als wäre diese Hauptversammlung die letzte des Gesangvereins Krauchenwies. Dirigent Josef Grüner hat nach mehrmaliger Verlängerung seine endgültige Kündigung eingereicht. Auch der Vorsitzende Wolfgang Fiederer wollte sich nicht mehr aufstellen lassen. Nachfolger? Fehlanzeige.

Dies wäre das Ende des Vereins gewesen. Einen hauptberuflichen Dirigenten (Musiklehrer) konnte und wollte sich der Verein nicht leisten. Gespräche wurden geführt und führten tatsächlich zum Erfolg. Mit Corinna Rösch fand der Verein eine junge, hoch motivierte Dirigentin. „Eine von uns“, wie Bürgermeister Jochen Spieß es ausdrückte, oder „ein Sechser im Lotto“, so Wolfgang Fiederer. Corinna Rösch ist bereits in der Musikkapelle Krauchenwies aktiv. Da ihr Musik generell sehr wichtig ist, nutzte sie die Gelegenheit, im eigenen Ort einen Chor zu leiten. Und so war von der „Endzeitstimmung" bei der Hauptversammlung nichts mehr zu spüren, im Gegenteil. So ließ sich auch Wolfgang Fiederer, wenn auch nur für ein Jahr, nochmals als Vorsitzender wählen.

35 Jahre stand Josef Grüner dem Verein als Dirigent vor. Wolfgang Fiederer blickte zurück auf sein Wirken und die größten und wichtigsten Auftritte. Mit einem Geschenk und der Urkunde ernannte er Josef Grüner zum Ehrendirigenten. Bewegt bedankte sich dieser und versprach, als Sänger weiter dabei zu bleiben. Die Wahlen ergaben folgende Ergebnisse: Stellvertreter Markus Störk, Kassierer Manfred Straub. Alfred Grimm trat nicht mehr an und so wurde Josefine Doneleit zur Schriftführerin. Notenwart wurde Hermann Lutz, Beisitzer Erich Boos, Margot Kern, Danuta Buhl und Josef Grüner. Heinz Schöllhammer bleibt Beisitzer für die passiven Mitglieder.

Bei der Hauptversammlung gab es auch Ehrungen. Ehrenvorsitzender Hans Störk ist seit 50 Jahren im Verein, davon war er 28 Jahre Vorsitzender. Auch Klara Wetzel und Hermann Brand sind seit 50 Jahren dabei. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für den erkrankten Schriftführer Alfred Grimm verlas Freddy Wild den Bericht. Kassierer Manfred Straub konnte von einem leicht gesteigerten Kassenstand berichten. Bürgermeister Jochen Spieß bedankte sich bei Josef Grüner für seine Arbeit als Dirigent. Der Gesangverein besteht aus dem Männerchor und dem gemischten Chor und hat derzeit 40 aktive Sänger und 25 passive Mitglieder.