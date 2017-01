Krauchenwies Feuerwehrabteilung wächst um vier Mitglieder

Freude bei der Feuerwehrabteilung Bittelschieß: Im vergangenen Jahr kamen vier neue Aktive zur Wehr, die jetzt 39 Mitglieder hat. Hubert Scheuermann wurde bei der Hauptversammlung als Kommandant bestätigt, Robert Stumpp für 25 Jahre Dienst ausgezeichnet.

Krauchenwies – Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Bittelschieß haben bei der Hauptversammlung Hubert Scheuermann als Abteilungskommandant einstimmig im Amt bestätigt. Marvin Wetz wurde zum Feuerwehrmann befördert. Nachträglich erhielt Hauptfeuerwehrmann Robert Stumpp für 25 Jahre aktiven Dienst das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.

Hubert Scheuermann berichtete in der Versammlung von weiteren Projekten, die er jetzt in Angriff nehmen möchte. Er freute sich, dass die Zahl der Aktiven wieder gestiegen sei. Derzeit hat die Feuerwehrabteilung 39 Mitglieder, davon zwei Frauen. Im Laufe des Jahres kamen Jan Buchholz, Marvin Wetz, Dietrich Bolazs und Ference Horvath hinzu. Insgesamt war die Feuerwehr zwölf Mal im Einsatz, bei mehreren Kleinbränden, einem Fehlalarm, mehreren technischen Hilfeleistungen, der Hochwasser-Kontrollen am Pegel Bittelschieß und der Fasnet.

Jugendleiterin Jennifer Wetz berichtete von 18 Proben mit dem Nachwuchs. Unter anderem wurden die Themen Erste Hilfe, Fahrzeugkunde und Brandübung behandelt. Neun Mitglieder, davon vier Mädchen, hat die Truppe jetzt und ist somit um zwei "Neue" gewachsen. Neben der Teilnahme am eigenen Kiliansfest war das Zeltlager der Höhepunkt des Jahres. Erstmals organisierte die Jugendwehr auch eine Altkleidersammlung.

Schriftführer Mathias Sauter berichtete von Hauptversammlung, Bürgerball, Kiliansfest, Ausflügen und der Teilnahme an der Hauptübung bei den Feuerwehrfreunden aus Oberbüren, Schweiz. Gute Kunde kam vom Kassierer Mathias Fink: Der Kassenstand sei leicht gestiegen.

Gesamtkommandant Robin Damast bedankte sich für die geleistete Arbeit. Zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen müsse ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt werden. Dazu sammelte die Wehrführung die geforderten Daten. Nun werden diese durch eine externe Firma ausgewertet. Die Feuerwehr Krauchenwies richtet dieses Jahr das Kreisjugendzeltlager aus. Damast informierte über den Stand der Planung.

In seiner Funktion als Ortsvorsteher dankte Wehrmitglied Robert Stumpp seinen Kameraden für ihre Arbeit. Er freue sich, dass Alt und Jung so beieinander säßen: "Das schweißt zusammen." Die Wehr sei wichtig für das Dorf, und das nicht nur zum Löschen, sondern auch für das Dorfleben. Die verbesserte Bekleidung und Ausrüstung sporne vor allem die Jugend an, wenn sie nicht nur mit alten Klamotten rumlaufen müsse.

Für vollzähligen Probenbesuch erhielten Mathias Acker, Simon Grießer, Marcos Heidel, Mathias Sauter, Hubert Scheuermann, Daniel Schneider und Jennifer Wetz ein Geschenk.