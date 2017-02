Krauchenwies Feuerwehr befreit Fahrer aus dem Auto

Nach einem Unfall musste ein 60-Jähriger von der Feuerwehr aus seinem demolierten Auto befreit werden.

Prellungen erlitt ein 60-jähriger Opelfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend und an seinem älteren Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1500 Euro, informiert die Polizei. Der Mann war gegen 23 Uhr auf der L456 von Krauchenwies in Richtung Pfullendorf unterwegs, als er einen Schatten sah, nach rechts auswich, einen Leitpfosten überfuhr, die Böschung hinunterfuhr und im Straßengrabenlandete. 30 Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr befreiten den Verletzen aus seinem stark deformierten Fahrzeug, aus dem er nicht mehr selbst heraussteigen konnte. Rettungsdienstkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Kollision mit Wild fand nicht statt, was der Schatten war ist bislang nicht bekannt.