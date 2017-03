Krauchenwies Fastentuch wandert durch alle Pfarreien der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen

Eine besondere Aktion verbindet zur Fastenzeit die Gemeinden in der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen.

Eine Fastenaktion der besonderen Art wurde in der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen gestartet, berichtet das Pfarrbüro. Beginnend mit einem Sternmarsch aus allen Pfarreien – Ablach, Bittelschieß, Göggingen, Hausen a. A. und Rulfingen – war St. Laurentius in Krauchenwies das Ziel für die Eröffnungsandacht. Ein Fastentuch, gestaltet von einem Künstler aus Nigeria, wurde in sechs Teile aufgeteilt und unter Führung der diesjährigen Firmlinge aus den Teilorten nach St. Laurentius getragen.

Die Beteiligung sei groß gewesen, teilt das Pfarrbüro mit. In der Kirche wurden die Tuchteile dann während der Eröffnungsandacht unter dem Motto „ Ich bin, weil ich bin – wir feiern das Unterwegssein der Einmaligkeit und fügen zusammen, was zusammen gehört“ aneinandergesetzt. Das Tuch ist mit tausenden Punkten und in den Farben Grün und Gelb gestaltet. Die Punkte stehen für jeden einzelnen Menschen, Grün für die Hoffnung und Gelb für die Schöpfung. Musikalisch wurde die Andacht von der Kirchen-Band aus Rulfingen begleitet und umrahmt. Abschließend bedankte sich Pfarrer Markus Moser herzlich beim Fastenaktionsteam, das engagiert, eigenverantwortlich und kreativ diese Aktion ins Leben gerufen und umgesetzt habe. Während der Fastenzeit wandert das Tuch von Pfarrei zu Pfarrei und wird dort weiter gestaltet.

Die Zeiten sind in Göggingen am 11. März um 18.30 Uhr, in Rulfingen am 18. März um 18.30 Uhr, in Hausen a. A. am 25. März um 18.30 Uhr, in Bittelschieß am 30. März um 19 Uhr und in Ablach am 1. April um 19 Uhr. Beim Abschlussgottesdienst am 2. April um 10.30 Uhr wird in St. Laurentius „zusammengefügt, was zusammen gehört“ und die Fastentuchteile wieder vereint.