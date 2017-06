vor 4 Stunden SK Krauchenwies Fahrzeugkontrolle: 26-Jähriger hat zehn Gramm Marihuana dabei

Ein 26-jähriger Autofahrer hatte am Montagvormittag etwa zehn Gramm Marihuana dabei, als er gegen 9.30 Uhr in Krauchenwies in eine Fahrzeugkontrolle geriet, teilt die Polizei mit.