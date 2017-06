Krauchenwies Blutspender im DRK-Heim ausgezeichnet

Gemeinde Krauchenwies ehrt 20 Personen mit Anstecknadeln und Urkunden, Rekordhalter Franz Fürst und Josef Arnold haben 125 Mal Blut gespendet.

Krauchenwies (hk) In einer kleinen Feierstunde im Vereinsheim des Roten Kreuzes (DRK-Heim) überreichte Bürgermeister Jochen Spieß die Auszeichnungen an eine Vielzahl an Bluspendern. "Ihr Beispiel soll Schule machen", hob Spieß die Bedeutung einer solchen Veranstaltung heraus. Stellvertretend für alle Blutempfänger bedankte er sich bei den Spendern für ihre Bereitschaft. Blut bezeichnete er als einen nachwachsenden Rohstoff.

Der Bereitschaft vom Roten Kreuz dankte der Krauchenwieser Bürgermeister für die stets großartig organisierten Spendetermine und für das ehrenamtliche Engagement bei verschiedenen Veranstaltungen.

Ehrung für 10 bis 125 Blutspenden

Dann nahm Jochen Spieß die Ehrungen mit Ehrennadeln in Gold mit goldenem Lorbeerblatt und der jeweils eingravierten Spendenzahl vor: Für zehn Blutspenden wurden die Ehrennadeln an Yannick Bosch, Monika Burth, Dimitri Cafaro, Martina Kistenfeger, Alexander Kurz, Alice Schnitzer und Julia Vogel überreicht. Für 25 Blutspenden wurden Arthur Boos, Kathrin Geiselhart, Stefan Gmeiner, Wolfgang Kugler und Thorsten Lange bedacht. Für 50 Mal gespendetes Blut nahmen Klaus Mayenberger, Lothar Müller und Nadine Veeser die Auszeichnungen entgegen. Karl Krippel hat 75 Mal Blut gespendet, auch er wurde gebührend gewürdigt. Eine ganz besondere Ehrung wurde Stefan Menz und Dieter Sorg zuteil. Sie brachten es auf 100 Blutspenden.

Höhepunkt dieses Auszeichnungsreigens war aber die Ehrung der beiden einsamen Rekordhalter: Josef Arnold und Franz Fürst hatten es auf 125-maliges Blutspenden gebracht. Die Personen, die ab 50 Blutspenden dabei waren, erhielten von der Bereitschaft des Roten Krruzes ein zusätzliches Geschenk.

Damit sich die Veranstaltungsteilnehmer die gespendete Blutmenge optisch besser vorstellen konnten, hatte die Bereitschaft vom Roten Kreuz die Behältnisse in der jeweiligen Größe bereitgestellt. Nach dem offiziellen Teil der Feier wurde noch ein kleiner Imbiss gereicht.