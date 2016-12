Krauchenwies Betrunkener Autofahrer gefährdet Fußgänger

Nur durch einen Sprung zur Seite konnten sich in Krauchenwies zwei Fußgängerinnen retten, denen auf dem Gehweg ein betrunkener Autofahrer entgegenkam.

Zeugen fiel am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 195 zwischen Wald und Meßkirch ein dunkelgrauer Alfa Romeo auf, dessen Fahrer in Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf die Gegenfahrspur kam, informiert die Polizei. Die Zeugen informierten die Polizei und sprachen den Fahrer in Krauchenwies an. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der mit knapp zwei Promille alkoholisierte 64-Jährige von Liggersdorf über Wald und Glashütte nach Krauchenwies. Zwischen dem Ortseingang von Krauchenwies und der Tankstelle an der Bittelschießer Straße konnten sich zwei Mädchen auf dem Gehweg wohl nur noch durch einen Sprung zur Seite retten. Nach einer ärztlichen Blutprobenentnahme wurde der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt.