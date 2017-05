Krauchenwies Autofahrer überschlägt sich mit seinem Fahrzeug

Vermutlich zu schnell unterwegs war ein 46-jähriger Autofahrer, der auf der L 286 ins Schleudern geriet und sich mit dem Fahrzeug überschlug.

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Donnerstag von Krauchenwies in Richtung Ostrach unterwegs, und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der mit Hagelkörnern bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Der leicht verletzte Fahrer wurde von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.