Krauchenwies 63-Jähriger stirbt bei Kollision mit Lastwagen bei Krauchenwies

Zu einem Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr mit einer getöteten und einer leicht verletzten Person sowie rund 80.000 Euro Sachschaden kam es am Mittwochmorgen gegen 09.10 Uhr auf der L 456.

Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Sigmaringen Richtung Krauchenwies und kam kurz vor der Abzweigung nach Ablach aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem Lkw eines entgegenkommenden 44-Jährigen kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Pkw eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.Der Lkw rutschte von der Fahrbahn und kam zirka einen Meter tiefer an einem Abhang zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer konnte sich selbständig aus dem stark beschädigten Führerhaus befreien und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er gegen 12.00 Uhr aber bereits wieder verlassen konnte. Ein hinter dem Lkw herfahrender 77-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen herumliegende Trümmerteile an der Unfallstelle und beschädigte hierbei sein Auto. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde zur Klärung der Unfallfallursache ein Gutachter hinzugezogen.Durch ein Abschleppunternehmen werden derzeit die Fahrzeuge mit einem Spezialkran und einem Tieflader geborgen, um anschließend abgeschleppt werden zu können. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen, welche voraussichtlich noch etwa bis 16.00 Uhr andauern, wurde die L 456 im Bereich der Unfallstelle gesperrt und eine örtliche Umleitung durch die zuständige Straßenmeisterei eingerichtet.