Krauchenwies/Mengen 23-jährige Mutter aus Kreis Konstanz gesteht Tötung ihres Babys

Eine 23-Jährige aus dem Kreis Konstanz ist die Mutter des getöteten Säuglings, der am Samstag an einem Aussiedlerhof gefunden wurde. Dies teilen Staatsanwalt und Polizei mit.

Aufgrund von Zeugenhinweisen haben Beamte der Kriminalpolizei Sigmaringen noch im Laufe des Montagabends die Mutter des getöteten Säuglings ermittelt, der am Samstag an einem Aussiedlerhof zwischen Krauchenwies und Rulfingen gefunden worden war. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.



Die geständige 23-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Konstanz wurde nach einer stationären medizinischen Behandlung in Zusammenhang mit der Geburt wegen ihres derzeitigen Gesundheitszustandes in einer Klinik untergebracht. Nach Angaben der Tatverdächtigen hatte sie ihre Schwangerschaft verheimlicht und wollte das Kind in einer Babyklappe abgeben, heißt es in der Presseerklärung.



Am Fundort sei sie jedoch von den plötzlich einsetzenden Wehen überrascht worden, habe das Kind zur Welt gebracht und es aus Panik erstickt.