Inzigkofen Übungsleiter der Freizeitgymnastikgruppe berichten von vielen Aktivitäten

Bei der Hauptversammlung der Freizeitgymnastikgruppe des TSV Vilsingen wurden treue Mitglieder geehrt. Die Übungsleiter berichteten von den vielen Aktivitäten im Verein.

Inzigkofen-Vilsingen (wik) Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Diels und der Vorsitzende des TSV Vilsingen, Karl-Anton Stroppel, waren sich einig: Die Freizeitgymnastikgruppe im TSV ist ein Garant für Qualität beim sportlichen Tun für Jung und Alt im Ort. Sie zollten der 280 Mitglieder zählenden Gruppe mit einer intakten Struktur und engagierten Führungsmannschaft – an ihrer Spitze Vorsitzende Karin Krämer – Respekt und Anerkennung. Die erfolgreiche Arbeit wurde im Rahmen der Hauptversammlung am Montagabend im Sitzungssaal des Vilsinger Rathauses einmal mehr deutlich.

Schriftführerin Michaela Weidner hat nicht nur einen attraktiven und informativen Internetauftritt geschaffen, sie berichtete den über 30 Anwesenden von den vielfältigen Ereignissen geselliger Art. Über das sportliche Angebot für Fitness und Gesundheit für alle Altersgruppen informierten die Übungsleiter. So Carmen Ott für das Eltern-Kind-Turnen für Ein- bis Vierjährige mit Elternteil jeden Dienstag von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Keltenhalle. Das Kinderturnen ab vier Jahren in zwei Gruppen leitet mittwochs von 17 bis 18 Uhr Bettina Steidle. Mit Grundschülern übt Alexander Brosche mittwochs ab 18 Uhr Geräteturnen. Von der Teeniegruppe mit Spaß und Spiel und vor allem auch Tanz berichtete Frank Strobel. Sie trifft sich in der Keltenhalle jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Alina Kleiner leitet die Jugendgruppe der 14- bis 20-Jährigen am Montag ab 17.30 Uhr. Übungsleiterin Karin Stroppel bietet Gesundheitssport in einer Ü-50-Gruppe an, immer montags von 18.30 bis 20 Uhr. Danach trainiert die Fitness-Gymnastik-Gruppe mit Jessica Rinninger mit Übungen zur Kräftigung des gesamten Körpers. Karin Stroppel, DTB-Trainerin für Pilates und Beckenboden, bietet jeden Dienstag von 19.15 bis 20.30 Uhr durchgängig Kurse an.

Bei den Teilwahlen für zwei Jahre bestätigte die Versammlung Elfriede Bücheler als stellvertretende Vorsitzende, neu als Rechnerin wurde Helen Stroppel gewählt. Beisitzerin bleibt Ulrike Witt. Viel Beifall und Anerkennung gab es bei den Ehrungen. Mit Helen und Karin Stroppel wurden Tochter und Mutter für ihre Treue und Aktivität im Verein geehrt. Helen Stroppel erhielt für zehnjährige Mitgliedschaft die bronzene Ehrennadel, Karin Stroppel für 40 Jahre aktives Tun und großen Einsatz die goldene Ehrennadel mit Urkunde. Vorsitzende Karin Krämer würdigte ihre Verdienste und großes Engagement, die ständige Fortbildungsbereitschaft und die vielfältigen Angebote zum Gesundheitssport. Mit "Trittsicher durchs Leben" bietet sie jetzt ein neues Bewegungsprogramm an.