Inzigkofen Technischer Ausschuss: Räte stimmen gegen Esel-Haltung

In der Sitzung des Technischen Ausschusses gab es eine nicht alltägliche Anfrage: Sollte man es befürworten, dass auf einem Grundstück sechs Esel gehalten werden dürfen und Zäune versetzt oder neu errichtet werden?

Die Anfrage kam telefonisch von einer Frau aus Ettlingen, die im Internet das Verkaufsangebot in Inzigkofen gefunden hatte. Sie habe sich telefonisch nach einer möglichen Nutzungsänderung erkundigt, teilte die Verwaltung mit. Das Grundstück befindet sich in der Gartenstraße zwischen Friedhof und Wohnbebauung und bietet nach Ansicht des Inzigkofer Ausschusses eher Potenzial für eine spätere Bebauung. Bürgermeister Bernd Gombold merkte an, dass auch vor dem Hintergrund der Nähe des Friedhofs umherspringende Esel in direkter Nachbarschaft stören könnten.

Bei einer Ablehnung würde die Durchsetzung jedoch schwierig, da die bisherige Nutzung schon Viehhaltung sei. "Da haben wir vermutlich schlechte Karten, um das abzuwehren, aber jetzt muss man einfach mal ein Zeichen setzen." So wurde der Wunsch abgelehnt. Mittlerweile wurde dies Ergebnis per Mail mitgeteilt. Auf Nachfrage des SÜDKURIERS nimmt die Dame aus Ettlingen nun Abstand.