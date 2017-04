Inzigkofen Suche nach einem Kompromiss für neue Straße

Beim Informationsabend der Bürgerinitiative "Nein zur Nordtrasse, für eine Trassenführung der Vernunft und Zukunft" interessieren sich rund 60 Zuhörer für die Trassenführung.

Inzigkofen-Engelswies – Konstruktives Mitwirken an der Planung und keine Fundamentalopposition. Das ist der Leitgedanke für die Bürgerinitiative (BI) "Nein zur Nordtrasse, für eine Trassenführung der Vernunft und Zukunft". Diese Position wurde am Donnerstag beim Informationsabend der BI in der Vilsinger Pfarrscheuer vor rund 60 Zuhörern von allen Referenten betont. In der Diskussion wurden die Sprecher der BI in der Haltung ermutigt, mit den Bürgern aus dem Ablachtal eine gemeinsame Basis zu suchen.

Doch zunächst steht eine Hürde bevor, die die neue Straße zwischen Meßkirch und Mengen, egal, auf welcher Route sie verlaufen soll, nehmen muss. Der Bundestag hat zwar die Einstufung des Projekts in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans gebilligt. Damit seien die Planungskapazitäten in Baden-Württemberg überfordert, führte Bruno Dreher aus. Deswegen werde derzeit an einer landesweiten Prioritätenliste gearbeitet. Dreher: "Wir müssen es bis zum Oktober geschafft haben, das Straßenprojekt in diese Prioritätsliste zu bringen, sonst passiert in Sachen Straßenbau bei uns in den nächsten Jahrzehnten nichts."

Die BI hält nichts von einem Schwarze-Peter-Spiel nach dem Motto "Straße ja, aber bitte die Südtrasse durchs Ablachtal" und dem Motto aus dem Süden "Straße ja, aber bitte die Nordtrasse". Die BI hält eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung für unbedingt notwendig. Viele Schwerlaster mieden heute schon den Umweg über die Autobahn von Ulm nach Stuttgart bis Karlsruhe und von dort wieder in Richtung Süden. Sie sorgten damit bereits für eine beträchtliche Belastung. Warum dann nicht die Nordtrasse?

Die Antwort der BI ist zunächst etwas verwirrend. Für Engelswies und Vilsingen wird durch den bisher geplanten Verlauf der neuen Straße der Verkehrslärm zu einem noch größeren Problem werden als heute und das, obwohl der Überlandverkehr aus der Ortsdurchfahrt verschwunden sein wird. Die Erklärung dafür ist, wie Dieter Kleiner, Markus Fiederer, Rene Laplace Edgar Kempf und Marco Stroppel erläuterten, recht einfach. Die neue Fahrbahn würde an einer Stelle nur 50 Meter außerhalb der bebauten Ortschaft vorbeiführen. Weil auf dieser Straße dann nicht mehr das 50-Stundenkilometer-Limit gelte, sei mit einer höheren Lärmbelastung zu rechnen als heute.

Erfolgreich ist die BI indes mit ihrer Unterschriftensammlung. Bisher haben sich 1710 Anlieger eingetragen. Wer unterschreibt, befürworte nicht ein Nein zur Nordtrasse, sondern ein Ja für eine alternative Planung, die sowohl im Ablachtal als auch zwischen Meßkirch und Sigmaringen akzeptabel sei.

Berechnungen

Die bisherige Planung für die Nordtrasse ist inzwischen rund 20 Jahre alt. Wie die BI-Sprecher betonten, seien inzwischen Neubaugebiete entstanden, die zusätzlichen Lärmschutz erforderten. Dadurch würden sich nach Berechnungen der Initiative die jetzt angenommenen Baukosten von 106 Millionen Euro um mindestens 8,5 bis 11,2 Millionen Euro erhöhen. Insgesamt müssten 5,6 Kilometer neue Lärmschutzwälle mehr gebaut werden als bisher vorgesehen. (hps)