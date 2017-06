Sigmaringen Sozialverband besucht die Lehrküche in Laiz

Sozialverband besucht die Lehrküche in Laiz

Spargelvariationen begeistern die Hobbyköche des VdK-Ortsverbandes Laiz-Inzigkofen, die zehn Rezepte kochen und probieren.

Sigmaringen-Laiz/Inzigkofen – Sechs Frauen und drei Männer waren auf Einladung des Sozialverbandes VdK, Ortsverband Laiz-Inzigkofen, laut seiner Mitteilung in die Lehrküche des Grünen Zentrums nach Laiz gekommen. Dort wartete mit Gabriele Seifried vom Fachbereich Landwirtschaft im Landratsamt eine sachkundige Expertin, um deren Teilnehmer in die Geheimnisse des Spargels und seiner vielfältigen Verwendung in der Küche einzuführen.

In fünf Abteilungen wurde nach theoretischer Einführung die praktische Anwendung von vielerlei Kochrezepten mit Spargel ausgeführt. So gab es Spargel-Lachslasagne, Spargelpfanne mit Pute, Spargel und Quiche, auch die beliebte Spargelcremesuppe durfte nicht fehlen. Bei der Präsentation der Speisen sah man weitere Variationen. Viel Lob und Dank galt der "Küchenmeisterin" Gabriele Seifried für ihre praktische Mithilfe beim Herstellen der Gerichte. Krönender Abschluss war ein gemeinsames Essen und Ausprobieren, wobei alle Teilnehmer sich sehr zufrieden und begeistert über diese gelungenen, stressfreien Stunden in der Küche äußerten. Roswitha Willburger, Vorsitzende des VdK Ortsverbandes, dankte mit einem kleinen Geschenk.