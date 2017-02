Inzigkofen Schwäbischer Albverein: Immer weniger wandern mit

Zwar nehmen die Teilnehmer bei den Wanderausflügen ab, doch ist der Schwäbische Albverein Inzighofen weiterhin stark beim Landschaftsschutz engagiert

Nur kleine Veränderungen brachten die anstehenden Wahlen der gesamten Vorstandschaft bei der Hauptversammlung der Inzigkofer Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein. Für weitere vier Jahre wurde Vorsitzender Erich Beck in seinem Amt einstimmig bestätigt. Die 79 Mitglieder zählende Ortsgruppe, die sich über vier neue Mitglieder freuen konnte, musste aber im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang bei der Beteiligung am Wandern verzeichnen.

Darauf verwies Wanderwartin Ursula Löffler in ihrem Bericht, denn nur noch insgesamt 70 Teilnehmer konnte sie bei den zwölf angebotenen Wanderungen zählen, gerade noch sechs Wanderfreunde je Wanderung. Trotzdem dankte sie den treuen Teilnehmern und stellte bei der Veranstaltung den Veranstaltungsplan für 2017 vor. Ihr Amt als Wanderwartin gab sie ab, ein Nachfolger konnte noch nicht gefunden werden.

Vorsitzender Erich Beck verwies in seinem Tätigkeitsbericht auf die vielfältigen Einsätze beim Park – und Landschaftsputz, bei Diensten und Arbeiten im Bauernmuseum und der Streckenpflege mit Tätigkeiten wie Lauben im Park, in Grotten sowie auf der Eremitage. Hierfür wurden über 420 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Darüber berichtete auch Wegewart Karl-Anton Löffler. Der Vorsitzende dankte nicht nur allen Aktiven im Albverein, sondern auch der Gemeinde für die jährliche finanzielle Unterstützung. Die Kasse hat einen zufriedenstellenden Bestand, so Rechnerin Rosika Stroppel, Prüfer Ludwig Schell bescheinigte ihr eine korrekte und zuverlässige Buchführung. Gemeinderat Winfried Köpfer in Vertretung von Bürgermeister Bernd Gombold, verwies auf die wertvolle Arbeit für Umwelt, Heimat und Naturschutz, die der Schwäbische Albverein schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde Inzighofen ehrenamtlich leistet.

Bei den Vorstandswahlen wurde der Vorsitzende Erich Beck und seine Stellvertreter Gerda Rösch bestätigt. Erika Hubbuch wurde als zweite Stellvertreterin gewählt, Karin Volkert übernimmt das Amt der Schriftführerin. Die Kasse führt weiterhin Rosika Stroppel. Als Beisitzer wurden Rene Laplace und Hans Peter Schäfer von den Mitgliedern bestätigt und Peter Volkert neu gewählt. Rechnungsprüfer sind erneut Ludwig Schell und Gerhard Klein. Die Fachwarte Edwin Weber für Kultur, Winfried Scherer für Naturschutz und Karl- Anton Löffler für Streckenpflege wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Schwäbischen Albverein wurden Naturschutzwart Winfried Scherer und Brunhilde Ruff mit Urkunde, Ehrennadel und Präsent von Erich Beck geehrt.