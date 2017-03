Inzigkofen Oberschützenmeister Dieter Dreher im Amt bestätigt

Bei der Hauptversammlung stehen Wahlen auf dem Programm. Beim Schützenverein Vilsingen freut man sich insbesondere über eine erfolgreiche Jugendarbeit.

Inzigkofen-Vilsingen (wik) Auf eine erfolgreiche sportliche und auch gesellschaftliche Arbeit blickten die Verantwortlichen des Vilsinger Schützenvereines bei ihrer Hauptversammlung im Schützenhaus zurück. Bei den verschiedenen Berichten wurde deutlich, dass sich der 48 Mitglieder zählende Verein besonders auf den guten Schützennachwuchs verlassen kann, der erstaunliche sportliche Erfolge erzielte.

Hierüber zeigte sich nicht nur Oberschützenmeister Dieter Dreher erfreut, sondern auch Ortschaftsrat Thomas Klein war beeindruckt, was sportlich und auch für die Gemeinschaft geleistet wurde. Schriftführerin Heidi Burth erinnerte in ihrem Bericht an die vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Sportleiter Fabian Hafner stellte die Ergebnisse beim Rundenwettkampf Luftpistole in der Kreisklasse A in den Vordergrund. 2015/16 belegte Vilsingen unter 20 Mannschaften den fünften Platz, in der laufenden Runde 2016/17 steht man erneut auf Rang fünf. Führende Einzelschützen sind Dieter Dreher und Sohn Gabriel.

Auch bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften sowie den Württembergischen Meisterschaften beteiligten sich Vilsinger Schützen mit guten Ergebnissen. Jugendleiter Sebastian Witt berichtete von Ergebnissen der Schüler und Junioren. Anna Seger belegte bei der Kreismeisterschaft mit der Luftpistole den dritten Platz und bei der Bezirksmeisterschaft wurde sie Vizemeisterin. Beim Auflageschießen mit Luftgewehr wurde Gabriel Dreher Kreismeister. Zweite Plätze gab es für Max Bauer und Gabriel Hipp bei ihrem ersten Wettbewerb mit der Luftpistole, dem Shooty-Cup 2017 Schülerbezirk Oberschwaben.

Langjährige Mitglieder im Vilsinger Schützenverein wurden für ihre Treue und ihren Einsatz mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet. Geehrt wurden Schützenmeister Jochen Stroppel, Schriftführerin Heidi Burth, Alfred Bücheler, Schatzmeisterin Monika Frick, Elfriede Bücheler, Edith Dreher und Oberschützenmeister Dieter Dreher.

Reibungslos verliefen die Wahlen für die nächsten zwei Jahre. Einstimmig im Amt bestätigte die Versammlung Oberschützenmeister Dieter Dreher. Zum Sportleiter wurde neu Raphael Dreher gewählt, Sebastian Witt bleibt Jugendleiter. Beteiligen werden sich Vilsinger Schützen beim Bezirksschützentag am 19. März in Ertingen und auch beim Kreisschützentag am 31. März in Friedberg. Ebenso soll noch vor Ostern auf der Vilsinger Anlage ein Vereinspokalschießen veranstaltet werden.