Inzigkofen Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus ist 10 403 Stunden im Einsatz

Der Verein Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus hat Bilanz gezogen. Im vergangenen Jahr waren die Helfer weit über 10 000 Stunden im Einsatz. Doch es fehlen neue Mitglieder – der Verein braucht eine breitere Basis.

Inzigkofen – Im zehnten Jahr seit der Gründung der Nachbarschaftshilfe mit dem Verein „ Hilfe von Haus zu Haus “ Inzigkofen präsentierten die Verantwortlichen einmal mehr eine beeindruckende Bilanz geleisteter Hilfe. Vorsitzende ist Hildegard Hellstern, Einsatzleiterin Brigitte Jeske. Bei der Hauptversammlung im Bürgersaal bilanzierten sie das Jahr, in dem 85 Helfer mit unterschiedlichen Hilfeleistungen bei Familien und Einzelpersonen 10 403 Stunden im Einsatz waren.

Vorsitzende Hellstern lobte vor allem Einsatzleiterin Brigitte Jeske und alle Helfer für ihre wertvolle Arbeit zum Wohle vor allem der älteren Menschen in Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies und auch in Nachbargemeinden. Der Verein mit 120 Mitgliedern, 60 Einzelpersonen und 60 Familien unterstützt und fördert dies. Doch wurde bei der Aussprache an diesem Abend deutlich, dass man mehr Mitglieder benötige. So wurde angeregt, mit verschiedenen Aktionen gezielt um neue Mitglieder zu werben, um den Verein auf eine breitere Basis zu stellen.

Nach dem Bericht von Schriftführerin Karin Stroppel über weitere Aktivitäten gab Brigitte Jeske auch über die Finanzen Auskunft. Sie schilderte detailliert die Einnahmen und Ausgaben und es wurde dabei deutlich, dass Zuschüsse und Spenden dringend für die Finanzierung nötig sind. Diese werden erfreulicherweise von der politischen Gemeinde, der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und dem Land Baden-Württemberg geleistet. Aber auch Zuwendungen aus der Pflegekasse helfen dem Verein. Die Prüfer Heinz Buhl und Werner Eberle bestätigten eine geordnete und korrekte Buchführung.

Einsatzleiterin Brigitte Jeske informierte dann sehr eingehend über die verschiedenen Arten der Hilfeleistungen im vergangenen Jahr. Von den insgesamt 10 403 Einsatzstunden entfielen allein 4374 auf Betreuung und Entlastungsangebote. 3377 Stunden wurden für Betreuung bei eingeschränkter Alltagskompetenz geleistet. Weitere Einsatzstunden gab es für hauswirtschaftliche Tätigkeiten, für Familien, für Fahrdienste, für Gartenarbeit und auch für Schnee räumen. Für den beliebten Mittagstisch, der zweimal wöchentlich angeboten wird, waren 727 Stunden nötig.

Bürgermeister Bernd Gombold dankte nicht nur allen Verantwortlichen und im Einsatz Tätigen für ihr Engagement, sondern ermunterte alle, weiterhin mit dabei zu sein, um diese vor allem für ältere Menschen segensreiche Arbeit fortzuführen. Er erinnerte dabei an die zurzeit laufende Seniorenkonzeption, bei der die Nachbarschaftshilfe eine wesentliche Rolle spielen wird.

Wahlen

Die Geschäftsstelle ist im Rathaus Inzigkofen: Tel. 0 75 71/73 07 12 Sprechzeiten dienstags von 9 bis 11 Uhr. Informationen im Internet: www.nachbarschaftshilfe-hilfe-von- haus-zu-haus-inzigkofen.de

Die Wahlen für die nächsten zwei Jahre bestätigten die Führungsmannschaft. Vorsitzende Hildegard Hellstern, Stellvertreterin Petra Keller, Schriftführer Wolf Frenkel (neu) Kasse und Einsatzleiterin wie bisher Brigitte Jeske und Kassenprüfer sind wieder Heinz Buhl und Werner Eberle. Als Beisitzer gehören dem Vorstand an: Karl – Heinz Müller, Karin Stroppel, Gerhard Klein, Walter Halmer, Viktoria Gombold-Diels und Claudia Bösch-Stroppel.