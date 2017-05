Inzigkofen Musikkapelle Inzigkofen: Kinder haben Freude am Musizieren

Gut besucht war der Informationsnachmittag für Kinder und Eltern im Proberaum der Musikkapelle Inzigkofen.

Inzigkofen (wik) Viel Freude hatten am Samstagnachmittag 15 Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren, die zum Informationsnachmittag der Musikkapelle in den Proberaum gekommen waren. Mit dabei waren die Eltern und die Verantwortlichen für die Jugendausbildung im Verein.

Jugendleiterin Lara Löffler, ihr Stellvertreter Daniel Bulach sowie die Sprecherin der Jugend in der Inzigkofer Musikkapelle, Christina Bosch, hatten im Proberaum alles vorbereitet. So wurden in einer Präsentation die Instrumente gezeigt, die vor Ort nicht ausprobiert werden konnten. Erklärt wurde so die große Trommel, das Schlagzeug, Pauken und Percussion.

Anschließend wurden den Jungen und Mädchen die Holz- und Blechinstrumente vorgestellt, die in einem Instrumentenkarussell zum Ausprobieren angeboten wurden. Mithilfe engagierter Musiker und Jungmusikanten herrschte bald im Proberaum ein lautes, musikalisches Konzert. Die Kinder entlockten mit viel Spaß und Begeisterung Töne aus der Posaune, der Trompete, den Klarinetten, der Querflöte, dem Saxofon und dem Waldhorn.

Dies alles auch zur Freude der zahlreich anwesenden Eltern, die aufmerksam und mit Begeisterung die musikalischen Versuche ihrer Sprösslinge verfolgten. Mit Infoblättern erfuhren sie, wie der weitere Verlauf der musikalischen Ausbildung ist. So beginnt die musikalische Früherziehung ab vier Jahren, eine Grundausbildung mit Blockflöte und Saxonett ab sechs Jahren und danach ab acht Jahren ist die Instrumentalausbildung möglich.

Im nächsten Schritt ist für interessierte Kinder eine Schnupperstunde geplant. Dabei erhalten sie kostenlos und unverbindlich je eine halbe Stunde Unterricht an maximal zwei Instrumenten ihrer Wahl. Der Termin wird noch vor der Sommerpause sein. Die reguläre Ausbildung beginnt dann nach den Sommerferien.

Momentan zählt die Musikkapelle Inzigkofen 59 Jungmusikanten im Alter von vier bis 18 Jahren. Davon sind einige in der musikalischen Früherziehung und 24 mit Blockflöte und Saxonett in Ausbildung. 29 Mädchen und Jungen sind in der Instrumentalausbildung und spielen auch schon in der Kidskapelle und in der Jugendkapelle IVE. Das Angebot, ein Instrument zu erlernen, besteht auch für Erwachsene und weitere Kinder, die nicht zum Infonachmittag kommen konnten.

Hierzu gibt Jugendleiterin Lara Löffler, Telefon 0 75 71/58 56, Auskunft. Die Ausbildungsangebote im Internet: