Inzigkofen/Beuron LEADER-Aktionsgruppe: Volkshochschule und Pelikan erhalten Geld

Die Volkshochschule Inzigkofen und die Gaststätte Pelikan in Beuron erhalten Fördergeld.

Die LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben nimmt in ihrem Gebiet, das die Landkreise Sigmaringen, Biberach und den Alb-Donau-Kreis umfasst, sieben neue Projekte in die Förderung und stellt dafür 385 000 Euro an Fördermittel zur Verfügung , heißt es in einer Mitteilung der Aktionsgruppe. Aus der Region gefördert werden die Volkshochschule Inzigkofen, die sich über die Förderung zur Einrichtung neuer Gästezimmer im Beichtigerhaus freuen darf, um dadurch die Kursangebote zu optimieren, die sich oft um die Kultur- und Naturlandschaft der Region drehen. Die Gaststätte Pelikan in Beuron soll zudem bei der Neustrukturierung gefördert werden, um im Donautal diese wichtige Anlaufstelle für Gäste und Einheimische zu erhalten und zu verbessern – auch mit einer E-Bike-Tankstelle.