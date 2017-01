Inzigkofen Konzert der Musiker-Formation "Aias": Afrikanische Trommeln befeuern die Stimmung

Die Musiker-Formation "Aias" gibt nach einem Workshop im Volkshochschulheim Inzigkofen noch ein Konzert und begeistert das Publikum.

Während draußen die Schneeflocken tanzten, wirbelte im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters in Inzigkofen der Tänzer Paolo Souma in akrobatischer Weise vor der Bühne. Ihn feuerte mit furiosen afrikanischen Rhythmen die Musikformation "Aias" an, die aus den Deutschen Ursula Branscheid-Kouyaté und Michael Siefke sowie aus den Trommelstars Okas Sylla (Guinea), Alpha Oulare (Guinea), William Jemmeh (Gambia) sowie aus dem Balafon-Spieler Mamadi Kouyaté (Guinea) und dem Musiker an der Kora, der afrikanischen Harfe, Kandara Diebaté (Senegal) besteht. Schon seit über zehn Jahren ist die beliebte Formation in unterschiedlicher Besetzung mit Workshops und einem Konzert im Volkshochschulheim zu Beginn des Jahres als Gast präsent.



Die Musiker heizten mit Können und Charme nicht nur ihren Tänzer zu aufsehenerregenden Sprüngen und Bewegungen an, sondern auch die Stimmung im nahezu voll besetzten Kapitelsaal. Das Publikum klatschte nach den Rhythmen, die ihnen die Djembé-Trommler vorgaben. Manch einer wagte sich auf die freie Fläche vor der Bühne, um seinen neu erlernten afrikanischen Tanz zu erproben. Tänzer Paolo Souma holte noch den Leiter des Volkshochschulheims Bernd Eck zu sich, um mit ihm gemeinsam zu tanzen. Der "Bürgermeister", wie er ihn nannte, manage alles fantastisch im Haus – und hatte offensichtlich seinen Spaß an den afrikanischen Klängen. Zu einem kleinen lustigen Trommelwettstreit forderten sich die Djembé-Stars William Jemmeh und Okas Sylla heraus und lagen sich in den Armen, als der "Bürgermeister" meinte, dass beide gleich gut waren. Eindrucksvoll zur Geltung kamen die Kora, die afrikanische Harfe, die zu den wichtigen Instrumenten der hoch entwickelten traditionellen westafrikanischen Musikkultur gehört, sowie das Balafon, eine Art Xylophon, bei dem kleine ausgehöhlte Kürbisse für den Klangkörper unter den Hölzern sorgen.

Manchmal mussten sie sich vehement gegenüber der Dominanz der Trommeln behaupten und setzten melodische Akzente. Mit kräftigem Beifall bezeugte das Publikum seine große Begeisterung und erhielt eine Zugabe.