Inzigkofen-Vilsingen Jahreskonzert des Musikvereins Vilsingen weckt Begeisterung

Der Musikverein Vilsingen hat mit seinem Jahreskonzert in der Keltenhalle für Begeisterung gesorgt. Das Programm sprengte die Grenzen dessen, was vor Jahrzehnten Blasmusik oft aus- und für viele jüngere Zuhörer schlicht langweilig machte.

Magische Momente. Wenn es diese Momente gibt, dann erlebten die Besucher in der voll besetzten Vilsinger Keltenhalle einen dieser Augenblicke. Das Jahreskonzert des Musikvereins Vilsingen war das zweite Jahreskonzert mit Ferenc Palotai. Der studierte Trompeter aus Ungarn griff bei der Filmmelodie zum Streifen über Rocky selbst zur Trompete. Genau jetzt begann dieser magische Moment. Die Keltenhalle schien sich in einen Konzertsaal zu verwandeln. Der Trompeter verschmolz mit seinem Instrument zu einer einzigen musikalischen Wolke. Es gab nur noch diesen sich immer wieder erneuernden Klang, dem sich kein Zuhörer entziehen konnte. Später würdigten die Besucher diesen akustischen Leckerbissen mit begeistertem Beifall. Dieser Moment war aber nur eines der Sahnehäubchen auf einem absolut leckeren Abenddessert, das die 54 Orchestermitglieder im Alter zwischen 14 und 67 Jahren fast zwei Stunden lang servierten.

Besonders der zweite Programmteil sprengte wie in Vilsingen seit Jahren üblich die Grenzen dessen, was vor Jahrzehnten Blasmusik oft aus- und für viele jüngere Zuhörer schlicht langweilig machte. Moderne, zeitgemäße und gleichzeitig anspruchsvolle Stücke sind angesagt. Wie hört sich Musik an, die Zuhörern aller Altersgruppen gefallen kann? Genau hier zeigte sich die glückliche Hand, mit der Palotai und seine Kapelle die Literatur für ihr Konzert auswählten. Filmmelodien, beispielsweise aus James-Bond-Abenteuern sind moderne Blasmusik, die auch bei der älteren Generation gut ankommt. Erinnerungen werden wach, jeder der Zuhörer kennt James Bond und seine verschiedenen Darsteller. Kenner wissen genau, welche Melodie zu welchem Film mit welchem Bond-Darsteller gehört.

Bei allem zeigten sich die Vilsinger in einer für ein Amateurorchester bemerkenswerten Vielseitigkeit. Dafür waren die Blues Brothers ein gelungenes Beispiel. Zu später Abendstunde waren diese schwungvollen Melodien eine Kampfansage an jede Art von Müdigkeit. Viele Gäste kannten diese Jahrzehnte alten Melodien aus ihren jungen Jahren. Das war Musik, die zu ihrem Leben gehörte oder heute noch gehört.

Wie erlebten einzelne Zuhörer aus dem Publikum diesen Abend? Schlicht beeindruckt und begeistert zeigte sich Klaus Öxle aus Engelswies. Der 66-Jährige fand es bemerkenswert, dass es in einem Dorf wie Vilsingen so ein Konzert geben kann. Das Konzert sei für ihn fast "zu hoch" gewesen. Doch Öxle konnte den Abend genießen. "Es war einfach wunderschön", meinte der Rentner. Dieser Meinung war auch Rainer Stroppel. Viele kennen den 46 Jahre alten Gemeindearbeiter als handfesten Mann der Tat. An diesem Abend zeigte sich Stroppel vom musikalischen Angebot der Vilsinger überwältigt. Es gefalle ihm gut, meinte er und unterstrich sein Urteil mit dem Bekenntnis: "Ich bin begeistert!"

Für Georgine Müller aus Vilsingen war nicht nur die musikalische Leistung der Kapelle wichtig. Sie betonte die aus ihrer Sicht gelungene Auswahl der Musikstücke und meinte dann: "Die Atmosphäre ist toll." "Begeisterung" war auch das Stichwort für Kerstin Hellwig aus Inzigkofen. Die Lehrerin ist selbst aktive Musikerin. Ihr Urteil über den Konzertabend gipfelte in vier Worten: "Ich bin total begeistert."

Über die Ehrungen wird der SÜDKURIER noch berichten.