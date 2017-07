Inzigkofen Heeresmusikkorps Ulm begeistert in Inzigkofen

Heeresmusikkorps Ulm begeistert in Inzigkofen

Das Konzert des Heeresmusikkorps Ulm in Inzigkofen war nicht nur für die Zuhörer etwas Besonderes, sondern auch für Schlagzeuger Manuel Henselmann. Er stammt nämlich aus Inzigkofen und erlernte beim Musikverein sein Handwerk.

So schnell können 90 Minuten vergehen. Jedenfalls dann, wenn die Soldaten und Soldatinnen des Heeresmusikkorps Ulm in der Inzigkofener Römerhalle ein Sommerkonzert geben. Leicht und beschwingt bot das Orchester unter Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock eine sommerlich-softe Open-Air-Mischung. Noch zu Beginn des inzwischen siebten Konzertes der uniformierten Musiker in Inzigkofen fragte sich mancher im Saal, ob die Römerhalle angesichts der Sommertemperaturen der richtige Veranstaltungsort war. Das später aufziehende Gewitter beantwortete die Frage von selbst.

Matthias Prock nahm die Locationfrage gelassen positiv. Zu Beginn prägte er den Begriff von einem "überdachten Freiluftkonzert". Als es dann plötzlich wolkenbruchartig zu regnen begann, freute sich der Musik-Offizier. Die trockene Halle sei doch der richtige Ort, stellte er fest. Denn schon am Abend zuvor mussten die uniformierten Musiker wegen eines Gewitters ihr Konzert vorzeitig abbrechen. Während das Regenprasseln in der Halle unüberhörbar war und der Himmel immer schwärzer wurde, herrschte im großen Saal eine Rundum-Gemütlichkeit.



Eine heimelige Atmosphäre und die Leistungsfähigkeit von 50 Berufsmusikern sind an sich schon die halbe Miete. Dass der Konzertabend auf die begeisterte Zustimmung des Publikums stieß, lag aber vor allem an der glücklichen Musikauswahl von Matthias Prock. Leichte Operettenmelodien, Walzerklänge, fröhliche Gassenhauer aus Filmen der 30er, 40er und 50er Jahre bis hin zu Swing und Melodien der Neuen Deutschen Welle aus den 80ern waren gut verdauliche Kost.

Für ein Mitglied des Musikkorps war das Konzert ein besonderer Anlass: Der Inzigkofer Schlagzeuger Manuel Henselmann leistet seit Januar seinen freiwilligen Militärdienst ab. Sein Vater Manfred Henselmann ist Vorsitzender des Musikvereins Inzigkofen. Er berichtet: "Mein Sohn ist gleich nach Schule zur Bundeswehr, hat sich für die Aufnahmeprüfung ins Heeresmusikkorps gemeldet und hat sie bestanden." Die theoretischen Voraussetzungen bekam Manuel Henselmann durch sein Engagement in der Inzigkofener Kapelle und durch die Weiterbildung mit D3-Prüfung auf Verbandsebene.



Die Militärmusiker traten auch im Sommer 2017 wieder im Rahmen eines Benefizkonzertes auf. Die Besucher wurden am Ende der Veranstaltung um Spenden für die Renovierung der historischen Klosteranlagen gebeten. Das Kloster war 1802 aufgelöst worden und befand sich seit damals in hohenzollerischem Besitz. 2002 kaufte die Gemeinde das bauhistorisch wertvolle Anwesen vom Fürstenhaus Hohenzollern ab. In den ehemaligen Klostergebäuden ist seit den 50er Jahren das Volkshochschulheim untergebracht.

Heeresmusikkorps

Das Heeresmusikkorps Ulm besteht seit über 50 Jahren und tritt als sinfonisches Blasorchester im gesamten Bundesgebiet und im Ausland auf. Schwerpunkt der Konzertveranstaltungen ist Süddeutschland mit Bayern und Baden-Württemberg. Die Kontakte zu Inzigkofen kamen über die früher in Sigmaringen stationierte 10. Panzerdivision zustande.