Inzigkofen Gelungener Auftakt im neuen Jahr

Bürgermeister Bernd Gombold blickt bei der VdK-Veranstaltung auf das Jahr 2016 zurück.

Einen gelungenen Nachmittag erlebten die knapp 50 Besucher bei der VdK-Auftaktveranstaltung ins neue Jahr im Bürgersaal des Inzigkofer Rathauses. Mit dabei waren Bürgermeister Bernd Gombold (Inzigkofen), VdK-Kreisvorsitzender Anton Bohner und vom VdK-Ortsverband Laiz-Inzigkofen-Vilsingen die Vorsitzende Roswitha Willburger, heißt es in einer Mitteilung des VdK-Ortsverbands.

Erstmals hatte der VdK-Ortsverband auf die traditionelle Veranstaltung in der Adventszeit verzichtet und zu einem Treffen zu Beginn des neuen Jahres eingeladen. Kreisvorsitzender Bohner begrüßte in seinen Ausführungen diese Änderung, denn so sei es auch für ihn einfacher, mit dabei zu sein, als in der terminreichen Adventszeit. Er sowie Vorsitzende Willburger machten die Mitglieder auf weitere Veranstaltungen in diesem Jahre aufmerksam. Bohner kündigte an, dass im September 2017 der VdK-Kreisverband sein 70-jähriges Bestehen feiern wird. Ebenso erwähnte er den Ausbau des Sozialrechtsschutzes und die immer stärkere Interessenvertretung des VdK bei sozialpolitischen Themen. So wird beim inzwischen 3300 Mitglieder zählenden Kreisverband künftig auch die Wohnberatung auf dem Programm stehen, aber auch das gesellige Vereinsleben mit Ausflügen und Reisen runden das Programm ab. Vorsitzende Roswitha Willburger lud bereits zur Hauptversammlung des Ortsverbands ein, die am Dienstag, 14. März, um 16 Uhr im Gasthaus Erbprinzen in Inzigkofen stattfindet.

Im Mittelpunkt des Nachmittags stand aber der Rückblick von Bürgermeister Bernd Gombold auf das Jahr 2016 in Inzigkofen. Immer wieder waren die Gäste erstaunt und begeistert von den Bildern und den informativen sowie unterhaltsamen Kommentaren des Gemeindeoberhaupts. Die Vielfalt der Ereignisse in Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies überraschte so manchen Besucher. Bilder aus dem Kindergarten erfreuten ebenso wie die bekannten Feste und Feiern in der Gemeinde, das große Engagement in den Vereinen aber auch kommunalpolitische Themen und Vorhaben waren zu sehen. Mit großem Beifall dankten die Anwesenden für die Bildershow.