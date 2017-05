Meßkirch Die Vorstandsmitglieder sind ihrer Laienbühne Engelswiese treu

Bleibt allem beim Alten: Bei der Jahresversammlung stehen Wahlen im Mittelpunkt. Alle Ämter werden wie gehabt besetzt, und das spricht sehr für das gute Miteinander in diesem Verein.

Inzigkofen-Engelswies (km) Treffend hat sich Bürgermeister Bernd Gombold bei der Hauptversammlung der Laienbühne Engelswies geäußert: "Was die Gemeinschaft der Laienbühne Engelswies ausmacht, ist eine hochwertige Kulturarbeit, die von Herzen kommt, gute Besucherresonanz hervorruft und vorbildlich Jugendarbeit in ehrenamtlicher Tätigkeit leistet", so der Gemeindechef in der Pizzeria "Mamma Mia". Es waren anerkennende Worte eines Bürgermeisters, der sich als Autor vieler Laientheaterstücke selbst einen Namen gemacht hat und deshalb genau weiß, wie viel Herzblut von den Spielern bei Proben und Vorführungen verlangt wird. Er zeigte sich erfreut, dass der gut funktionierende Vorstand von der Versammlung bei der Wahl bestätigt wurde. Es ist auch das Verdienst der langjährigen Vorsitzenden Anja Erbe, die ihr Amt nun schon seit 24 Jahren mit viel Engagement und immer wieder neuen und pfiffigen Ideen versieht.

In ihrem Kurzbericht erinnerte die Vorsitzende an das Sommertheater "Rotkäpppchen", das mit 470 Zuschauern gut besucht war, wie auch an das Wintertheater 2017, "Italienische Zustände", das 660 Besucher mit viel Beifall honorierten. Ihr besonderer Dank galt dabei allen vor, auf und hinter der Bühne, die sich im vergangenen Jahr für den Verein nützlich gemacht und damit zu tollen Vorführungen beigetragen hatten. Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 167, davon 62 aktive und 105 passive. Darunter sind 27 Jugendmitglieder. Daniela Ewert, die wegen Wohnortwechsels nach Albstadt letztmalig als Schriftführerin berichtete, erinnerte an Treffen zu Rollenverteilung, den Jahresausflug nach Stuttgart mit einem Theaterbesuch wie auch die Beteiligung an der Ortsfastnacht.

In ihrer Vorschau blickte sie auf das Sommertheater mit sechs Vorführungen, das am 8. Juli mit dem Märchen "Das hässliche Entlein" beginnt. Auch die Beteiligung am Ferienprogamm ist eingeplant.

Wahlen und Ehrungen