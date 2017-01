Pfullendorf Die Engelswieser Feuerwehr ist eine kleine, aber feine Abteilung

Wahlen und Beförderungen im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Ganz neu: Die Kameraden bekommen mit Franziska Sauter erstmals weibliche Verstärkung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Inzigkofen – Die Abteilung Engelswies bekommt ab sofort weibliche Verstärkung: Franziska Sauter leistete bei der Hauptversammlung der Wehr ihren Aufnahmespruch. Bürgermeister Bernd Gombold zeigte sich jedenfalls sehr erfreut: "Dass ich Zeuge eines solch historischen Moments sein darf, finde ich toll." Die Abteilung bestand bis zu diesem Zeitpunkt aus 22 aktiven und elf Kameraden in der Altersabteilung, berichtete Abteilungskommandant Albrecht Sauter.

In seinem Bericht erinnerte er auch an den Gefahrgutunfall mit Druckgasflaschen im vergangenen Jahr. Hierzu lobte auch der Kommandant der Inzigkofener Gesamtwehr, Wilfried Stroppel, die geleisteten Einsätze, die allesamt keine Probleme aufzeigten. Die Renovierung des Gerätehauses habe das vergangene Jahr maßgeblich geprägt, was auch das Erbringen von rund 500 Stunden Eigenleistung zeigte. Bernd Gombold lobte ausdrücklich das große Engagement bei der Renovierung und freut sich darüber, dass nun alle Ortsteile über zeitgemäße und moderne Feuerwehrgerätehäuser verfügen.

Der Kassenbericht von Rudolf Ramsperger zeigte einen kleinen Rückgang bei den Kassenbeständen der Wehr auf. Dies lasse sich vor allem auf Aktivitäten wie den Ausflug oder die Winterwanderung mit Hofbesuch und Besichtigung der Biogasanlage zurückführen, erklärte der Kassierer.

Auch in der Ausbildung hat sich einiges getan. So verzeichnet die Abteilung gleich vier Beförderungen. Severin Müller und Marco Hipp sind nach einer 70-stündigen Grundausbildung sowie 20 Stunden für die Funker-Ausbildung jetzt zu Feuerwehrmännern befördert worden. Die Beförderungsurkunden zum Oberfeuerwehrmann erhielten Emanuel Bauer und Manuel Rieger überreicht. Insgesamt absolvierte die Feuerwehr Engelswies dreizehn Proben. Dazu kam noch eine Alarmnachtübung, eine Haupt- und Schlussübung sowie die Gesamtübung mit anschließender Hauptversammlung der Gesamtwehr.

Die Wahlen gingen zügig über die Bühne. Wolfgang Pfeifer wurde erneut zum stellvertretenden Abteilungskommandant gewählt, dieses Amt hat er bereits seit 2007 inne. Neu gewählt wurden Emanuel Bauer und Manuel Rieger, die zusammen mit Alfred Leute den örtlichen Feuerwehrausschuss bilden. Zum Schluss der Hauptversammlung in Engelswies üblich, und das darf keinesfalls fehlen: Die Feuerwehrleute sangen alle sechs Strophen des Feuerwehrliedes.

Die Abteilung