Inzigkofen Der Ledigen-Theaterverein punktet mit einem Gombold-Stück in der Keltenhalle

Die Fasnet gibt dazu den perfekten Rahmen für die Aufführung von "Außer Spesen nichts gewesen" ab.

Inzigkofen-Vilsingen – Die Bilanz des Fasnetstheaters ist ernüchternd: "Außer Spesen nichts gewesen". Dies gilt aber nur für die Handlung des Gombold-Stücks, mit dem der Ledigen-Theaterverein in diesem Jahr an die närrische Öffentlichkeit tritt. Die Theater-Crew erfüllt die Vorlage Gombolds mit viel Leben, die Pointen kommen passend und Situationskomik wird großgeschrieben. Bevor also die Akteure auf der Bühne laut Drehbuch merken, dass "Außer Spesen nichts gewesen" sei, vergehen zweieinhalb unterhaltsame Stunden, in denen sich Lacher an Lacher reiht. Das Premierenpublikum in der gut gefüllten Kelten-Halle zeigte sich begeistert über ein Theaterstück, das es so einfach nur in der fünften Jahreszeit geben kann. Der Autor selbst meinte am Ende des Stücks augenzwinkernd im SÜDKURIER-Gespräch: "So geht es bei uns zu Hause jeden Tag zu!"

Zwei Stichworte stehen in der Vorlage aus der Feder des Inzigkofener Rathauschefs ganz oben an: Geld und Sex. Aber wie es sich für ein jugendfreies Stück gehört, bekommen die Diebe kein Geld und die Angehörigen der Theaterfamilie auch nicht die erhofften erotischen Erlebnisse. Im Lustgartenweg Nummer sechs lebt eine auf den ersten Blick ganz normale Familie. Wie gesagt: auf den ersten Blick. Papa Gottfried (Frederic Beck) ist Beamter, der zu einer Fortbildung will.

Seine Frau Elisabeth (Caroline Stroppel) muss für drei Wochen in Kur, Tochter Sabrina (Teresia Krämer) bricht am selben Tag mit ihrem neuen Freund zu einer Gebirgswanderung nach Tibet auf und Opa Gustav (Samuel Raabe) begibt sich, wie es sich für fromme Rentner gehört, zum Reisebus, um eine mehrtägige Romreise mit Generalaudienz beim Papst anzutreten.

Doch irgendetwas stimmt einfach nicht. Denn ständig bringt der Postbote riesige Pakete per Eilzustellung ins Haus. Postbote Martin (Julian Gombold) ahnt noch nicht, dass er bald im Mittelpunkt der Handlung stehen wird. Stattdessen stellt er Post kompromittierenden Inhalts zu. Der eifrige Beamtenpapa denkt gar nicht an eine Weiterbildung. Er hat sich über das Internet Natascha (Nadine Kleiner) ins Haus bestellt. Henneliese (Birgit Dreher), die naive Nachbarin, Schwiegermama Frieda (Lena Langgartner) und Yogi (Sebastian Butsch) als zwielichtiger Therapeut bringen die Ereignisse in dem turbulenten Theaterstück schließlich zum Überkochen: Am Ende herrscht das blanke Chaos, weil keiner wie geplant verreist ist und jeder versucht, durch wilde Geschichten sein kleines Geheimnis zu vertuschen. Nur Tochter Sabrina behält einen kühlen Kopf und erteilt am Ende den Eltern eine Lektion.

Termine

Die nächsten Termine des Stücks "Außer Spesen nichts gewesen" finden am Fasnetssonntag (ab 19.30 Uhr), am Rosenmontag (ab 9 Uhr) und am Fasnetsdienstag ebenfalls ab 9 Uhr statt, jeweils in der Keltenhalle in Vilsingen.