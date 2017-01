Inzigkofen Der Gemischte Chor Vilsingen probt nur noch 14-tägig

Bei der Hauptversammlung geht der Gemische Chor mit Zuversicht ins neue Jahr. Der Vorstand wurde wieder gewählt, die langjährige Schriftführerin Marianne Wirtz ist jetzt Ehrenmitglied.

Nach dem Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr lässt der Gemischte Chor Vilsingen es im neuen Jahr etwas langsamer angehen. Das wurde bei der Hauptversammlung im Proberaum der Pfarrscheuer deutlich. Sowohl Dirigent Manfred Saalmüller, bereits seit 40 Jahren Chorleiter, wie auch der Vorstand mit Vorsitzendem Josef Stroppel sprachen sich dafür aus, dass die Chorproben nun nur noch 14-tägig abgehalten werden. Dieser Vorschlag wurde von den Anwesenden einstimmig gebilligt.

Vorsitzender Josef Stroppel, der bei den Wahlen einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde, dankte allen Sängern für ihren Einsatz im Jubiläumsjahr. Der Gemischte Chor zählt noch 25 aktive Mitglieder mit einem hohen Durchschnittsalter und sucht nach jungem Sängernachwuchs. Beeindruckend ist die Gemeinschaft im Chor mit vielen Festen und Feiern über das gesamte Jahr hinweg. Dass das allen viel Freude und ein frohes Miteinander bereitet, zeigte Schriftführerin Marianne Wirtz mit ihrem sehr ausführlichen und auch erheiternden Jahresbericht. Seit fast 30 Jahren schreibt sie das Buch des Gemischten Chores, an diesem Abend gab sie ihr Amt ab. Mit großem Beifall wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.

Chorleiter Manfred Saalmüller ermunterte alle, weiterhin dem Chorgesang treu zu bleiben. Auch er werde weiterhin alles tun, damit der Chor bestehen bleibt. "Es müssen keine sängerischen Höchstleistungen erreicht werden, sondern die Freude am Lied soll im Vordergrund stehen", sagte er. Hierin wurde er sowohl von Bürgermeister Bernd Gombold wie auch Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Diels bestärkt.

Beide lobten den Chor als festen Bestandteil im Dorfleben, was alljährlich auch bei der aktiven Beteiligung am Dorf- und Backhausfest zum Ausdruck komme. Dafür dankte auch der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Peter Kleiner. Er war erfreut darüber, dass bei der Versammlung bereits die Zusage für das Angebot der schmackhaften Schupfnudeln erfolgte.

In einer engagierten Aussprache war man sich einig, mit Zuversicht den Chor weiter in die Zukunft zu führen. Dazu soll die Suche nach jungen Sängerinnen und Sängern verstärkt werden. Bereits zur nächsten Chorprobe am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Proberaum der Pfarrscheuer sind neue Mitglieder herzlich willkommen.