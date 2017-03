Inzigkofen DRK-Bereitschaft Inzigkofen ist 1931 Stunden im Einsatz

Die DRK-Bereitschaft Inzigkofen berichtete bei ihrer Hauptversammlung von 22 Einsätzen und 54 Erste-Hilfe-Leistungen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bereitschaftsleiterin Silvia Glöggler und ihr Stellvertreter Andreas Beck präsentierten bei der Hauptversammlung der DRK-Bereitschaft Inzigkofen eine beeindruckende Bilanz ehrenamtlicher Arbeit im Jahr 2016. Sie berichteten von 1931 Stunden, 22 Einsätzen und 54 Erste-Hilfe-Leistungen. Philip Müller hat den Qualifizierungslehrgang zum Erste-Hilfe-Ausbilder absolviert und Stefanie Glöggler die Ausbildung zur Rettungshelferin und Rettungssanitäterin bestanden. Erfreut nahm die Versammlung die Vorstellung der beiden neuen Mitglieder, Lena Gaßner als Rettungssanitäterin und von Rettungsassistent Hans Seifried, auf. Geehrt wurde das Ehepaar Renate und Raimund Rieder. Seit 1. Oktober 1966 gehört Raimund Rieder als aktives Mitglied dem DRK an. Zunächst beim DRK-Zug Sigmaringen, danach seit 1971 als Gründungsmitglied beim DRK-Zug Inzigkofen und ab 1973 als Leiter. In seiner Laudatio erinnerte Andreas Beck an die vielen Stunden bei Altpapiersammlungen, Wandertagen und den Blutspendeterminen, die ohne Rieder und seine Frau Renate nicht vorstellbar gewesen wären. Dienste für das DRK sind für beide selbstverständlich.