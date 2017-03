Illmensee SV Illmensee ehrt seine Turnerfrauen

Der SV Illmensee hält seine Jahresversammlung im neuen Vereinsheim und dabei sind die Turnerfrauen die Ehrengäste des Tages.

Nach drei Jahren Bauzeit wurde das neue Vereinsheim des SV Illmensee im Juni 2016 eingeweiht und nun ging im "Sportblick" die erste Jahreshauptversammlung über die Bühne. Ehrengäste am vergangenen Freitag waren die Turnerfrauen mit ihren Übungsleiterinnen Hedi Hecht und Rosa Rösch. Diese Abteilung existiert seit Gründung des Vereins.

Die agile Gruppe macht Gymnastik nach Musik, mit Bällen, Reifen, Keulen und Thera-Bändern. Irmgard Jäger, Elfriede Reichle, Johanna Rösch und Gisela Sauter sind ohne Unterbrechung, also seit 46 Jahren, aktiv dabei. "Am Anfang haben wir im Keller der Schule Gymnastik gemacht", erinnert sich Irmgard Jäger. "Da hatten wir auch noch nicht diese Sportgeräte, die wir heute benutzen, zum Beispiel Stabi-Stangen oder Stepbretter." Die sportliche Seniorin schätzt den jährlichen Ausflug nach Brand in Vorarlberg ebenso wie das gemeinsame Walking um den Illmensee. Sie hat nach wie vor Spaß am Turnen, wie sie sagt. "Und das Einkehren danach gehört auch dazu!"

Ehrenpräsident Manfred Fetscher hielt die Laudatio. 1971 hätten die Frauen sofort die Initiative ergriffen und dafür gesorgt, dass der SV kein Einsparten-Fußballverein bleibt. Seit Gründung habe die Frauensportgruppe bei allen Vereinsaktivitäten vorbildlich mitgewirkt und zahllose Veranstaltungen mit ihren Auftritten bereichert.

SV-Vorsitzender Olaf Brandt nannte das Einweihungsfest des Sportblicks als gesellschaftlichen Höhepunkt im Vereinsleben. "Wir wollen mit unserem Sportblick das Gemeinschaftsleben fördern", sagte er. Zukünftig wird die Sportanlage übrigens "Langer Group Arena" heißen, womit sich der Verein auf einen der Hauptsponsoren bezieht.

Der Bau des Vereinsheims kostete rund 301 000 Euro und wird mit 57 000 Euro vom Badischen Sportbund und der Gemeinde bezuschusst. Die Kasse weist ein Minus von rund 96 000 Euro auf. Als sportliches Highlight hob Brandt die Mountain-Bike-Challenge im September hervor, die zum fünften Mal ausgetragen wurde. 200 Biker hatten am Rennen teilgenommen, informierte Uli Knobel vom Organisationsteam die Zuhörer. Dass die Veranstaltung in der Szene mittlerweile ein Begriff ist, zeigt die Tatsache, dass sogar WM-Teilnehmer nach Illmensee kamen. Knobel schwärmte von der tollen Atmosphäre und der breiten Vielfalt an Sportlern. Die sechste MTB-Challenge werde übrigens am 16. September stattfinden. Auch aus finanzieller Sicht ist das Event interessant: Die Einnahmen durch die Veranstaltung lagen 2016 bei rund 7000 Euro, wie es bei der Versammlung hieß.

Es folgten kurze Rückblicke der einzelnen Abteilungen des Sportvereins. Die erste Mannschaft bei den Fußballern spielt so weiterhin in der Kreisliga A, die zweite Mannschaft stieg in die Kreisliga C ab. Im Juli konnte mit Marco Kernler ein neuer Fußball-Trainer gewonnen werden und Trainer Christian Ibele hat die Schiedsrichterprüfung abgelegt. Als neue Abteilung wurde Tischtennis für Kinder ab sechs Jahren ins Leben gerufen. Christian Schröder berichtete, dass inzwischen zwölf Kinder regelmäßig trainieren.

Die Wahlen des Vorstands brachten im Anschluss kaum Veränderungen, was die Zusammensetzung betrifft: Olaf Brandt, Amadeo Frirdich und Simon Huttner wurden als Führungstrio wiedergewählt, für die Finanzen bleibt weiter Olaf Brandt zuständig. Matthias Harder, der 1973 als Jugendlicher in den Verein eintrat, gab nach 37 Jahren das Amt als Schriftführer ab. Seine Nachfolgerin ist Maria Leder. Olaf Brandt bedankte sich bei Harder, der weit mehr als Protokollant gewesen sei. Neue Beisitzer wurden Hans Berenbold und Marita Reisch.

Zum Verein

Der SV Illmensee (SVI) wurde 1971 gegründet und zählt 480 Mitglieder. Am stärksten ist die Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen vertreten. Es gibt 16 Abteilungen, darunter Fußball, Tennis oder Mountainbiking. Mit 65 Mitgliedern bilden die "Powerfrauen" die größte Abteilung. Vorsitzender Olaf Brandt plant, das Angebot für Kinder und Senioren auszubauen. Der Grundbeitrag für Kinder und Jugendliche beträgt im Jahr 30 Euro, für Erwachsene 55 Euro. Bei Familien ist die vierte Person frei. (kaj)