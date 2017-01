Illmensee "Notsanierung" für die Drei-Seen-Halle in Illmensee

Im Rahmen der Brandschutzüberprüfung stellte die Baurechtsbehörde erhebliche Mängel in der Drei-Seen-Halle fest. Eine Genehmigung für Veranstaltungen mit mehr als 400 Besuchern gab es nie.

Bürgermeister Jürgen Hoffmann lag mit seiner Ankündigung, dass er eine "Hiobsbotschaft" zu verkünden habe, absolut richtig, denn die Gemeinderäte waren sichtlich konsterniert, als er ihnen das Ergebnis und vor allem die Konsequenzen der Brandverhütungsschau für die Drei-Seen-Halle vom vergangenen November vorstellte. Auf zwölf Seiten sind die diversen kleinen, größeren und großen Mängel der vor 40 Jahren gebauten Halle aufgelistet und die Mängelbehebung hat die Baurechtsbehörde enge Fristen gesetzt. Die Mitarbeiter des Bauhofes werden kleinere Beanstandungen wie das Einsetzen von Panikschlössern, Piktogrammen oder Fluchtpläne an geeigneten Stellen anzubringen, wie von der Behörde vorgegeben bis 1. beziehungsweise 15. Februar erledigen können, aber notwendige bauliche Veränderungen sind nicht zu bewältigen. Noch gravierender war die Information von Hoffmann, dass es nie eine Genehmigung für den Hallenbetrieb für Veranstaltungen mit mehr als 400 Besuchern gab, bei Bestuhlung und mit Tischen. Bei Fasnetsveranstaltungen in den vergangenen Jahren waren bis zu 1000 Leute in der Halle. Das Fatale an der Situation ist, dass bei jeglicher Änderung der Bestandschutz für die Halle wegfällt und bei einer neuen Genehmigung die in den vergangenen Jahren enorm erhöhten Anforderungen an einen Hallenbetrieb angewendet werden. So sind leicht entflammbare Vorhänge oder auch Dekorationen auf der Bühne verboten, wozu beispielsweise auch Plakate bei närrischen Veranstaltungen gehören. Hinzu kommt, dass es bei der Drei-Seen-Halle auch Setzungen im Fundament gibt, wie Jürgen Hoffmann ergänzte. Er schlug vor, während der Fasnet die Halle im zulässigen Rahmen, sprich unter Einhaltung der Besucherobergrenze, zu nutzen, und nach der närrischen Zeit die Sanierung anzugehen. Der Zunftmeister der "Wasserspucker" sei von ihm schon informiert worden.

"Wir brauchen ein Gesamtkonzept", erklärte Hubert Berenbold (CDU), dass nach 40 Jahren die grundlegende Sanierung eines Gebäudes einfach notwendig sei, was seine Ratskollegen kopfnickend bestätigten. Einstimmig billigte das Gremium die weitere Verfahrensfahren in der Form, dass die Bauhofmitarbeiter zunächst die "Notsanierungen" erledigen und später ein Sanierungskonzept erarbeitet wird. Diese Maßnahme müsse man auch bei den Haushaltsberatungen berücksichtigen, taxierte Jürgen Hoffmann die Summe für die Behebung der Brandschutzmängel auf mindestens 500 000 Euro. Hinzu kommt dieselbe Summe für die Erweiterung der Grundschule, für die der Gemeinderat gleichfalls einstimmig einen Schulentwicklungsausschuss einsetzte. Diesem Ausschuss gehören neben der Schulleitung mit Rektorin Sabine Fausel, Bürgermeister und Hauptamtsleiter, zwei Elternbeiratsvertreter auch vier Mitglieder des Gemeinderates an. Hier legte das Gremium großen Wert auf Räte, die Grundschulkinder haben. Anton Langer (FW) bot seine Mitarbeit an, auch um die Belange des Finanzausschusses im Ausschuss zu vertreten. Das Gremium hat die Befugnis etwaige Planungsaufträge bezüglich der Gebäude- und Raumkonzeption bis zu 15 000 Euro zu vergeben.

Begutachtung der Schule im März möglich

Rektorin Sabine Fausel hat ihr jährliches Personalgespräch mit dem Schulrat genutzt, um die Schulpläne in Illmensee zu thematisieren, wie sie in der Sitzung des Gemeinderates erläuterte. Auch weil nach einer Prüfung der Schule eine große Mängelliste abgearbeitet werden muss. So verfügt man über keinen abschließbaren Putzraum oder die Sanitätsräume sind nicht ebenerdig erreichbar. "Die Räumlichkeiten reichen für den Betrieb nicht aus", brachte Bürgermeister Jürgen Hoffmann die aktuelle Situation auf den Punkt. Die Grundschule Illmensee arbeitet nach der Montessori-Pädagogik, wofür man zusätzliche Vorbereitungs- oder Gruppenräume benötigt. Und anders als in vielen anderen Gemeinden werden für Illmensee in den nächsten Jahren steigende Schülerzahlen erwartet. Der Vorgesetzte der rührigen Rektorin gab bezüglich möglicher Fördergelder den Tipp, dass es neben einer 30-prozentigen Förderung durch das Land auch ein neues Bundesprojekt gebe, wo man Zuschüsse erhalten könnte. Jetzt muss Bürgermeister Hoffmann schnellstmöglich den Kontakt mit der Schulbehörde und dem Regierungspräsidium Tübingen herstellen und nach einer Begehung des Schulgebäudes wird dann entschieden, ob es einen Zuschuss des Landes gibt. Sabine Fausel hat sich schon beim Regierungspräsidium erkundigt und nach ihren Informationen könnte der Experte schon im März nach Illmensee kommen. Die Mitglieder des neu eingerichteten Schulentwicklungsausschusses wären sicher mit dabei, wobei die Entscheidung über die Erweiterung der Gemeinderat trifft. (siv)