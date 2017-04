Illmensee Musikverein Illmensee: Starkes Konzert mit starken Liedern

Der Musikverein Illmensee bringt mit Blasmusik gute Laune in die Drei-Seen-Halle.

Illmensee – Mit „Shut up and dance“, dem großen Hit von „Walk the Moon“, begaben sich die Jungmusikanten der Jugendkapelle Illmensee mit ihrer Dirigentin Ingrid Meschenmoser beschwingt auf die Bühne der voll besetzten Drei-Seen-Halle. Ebenso schwungvoll eröffneten sie mit ihrer ersten musikalischen Darbietung „Movie Adventures“ das Konzert „Blasmusik und gute Laune“ des Musikvereins Illmensee. Sogleich wurde das Publikum mitgenommen ins Abenteuer der Musik. Bevor die musikalische Reise weiterging, begrüßten die Vorsitzende des Musikvereins, Ramona Gebhardt, sowie die Moderatorin der Jugendkapelle, Melina Leder, die Gäste.

Wie die Ruhe vor dem Sturm entführten die Musikanten das Publikum mit der „Midnight Serenade“ in ruhige Gefilde, woraufhin Solist Linus Loitz auf seinem Schlagzeug richtig loslegte. „Ich und mein Schlagzeug“ schlug beim Publikum richtig ein und der Drummer durfte noch eine Runde drauflegen, bevor es mit den „Pirates of the Caribbean“ hinaus auf hohe See ging. Als Zugabe für das begeisterte Publikum spielte die Jugendkapelle die Live-Version von „Shut up and dance“. So umrahmte diese Aufforderung „Sei still und tanze“ deren Auftritt.

In der Pause ließen sich die Gäste vom Kirchenchor Illmensee versorgen, um dann wieder ganz Ohr zu sein für den musikalischen Genuss. Mit der Liebe fing bei der Musikkapelle Illmensee unter der Leitung von Georg Zubler alles an: „Concerto d'Amore“ von Jacob de Haan ließ den Funken der Liebe zur Musik sofort aufs Publikum überspringen. Durch das musikalische Programm der Musikkapelle führte Corinna Hofmann, die nicht zu viel versprach, als sie Appetit auf das Stück „Lord Tullamore“ mit „keltisch-irischen Tanzrhythmen“ machte. Das Dorf Tullamore sei bekannt für seinen „erstklassigen Whiskey“. Eine vielversprechende Kombination: Feurige Tänze und Whiskey.

Nicht weniger schwungvoll präsentierte Timo Böll sein Saxofon-Solo beim Stück „Sex'y Sax“, wofür er tosenden Beifall erntete. Nach den Ehrungen treuer, engagierter Musikanten ging es mit dem König der Diebe, Robin Hood, auf Beutezug. Erbeutet wurde der Beifall des Publikums, ebenso wie für „Nessaja“. Diesem Stück aus dem Musical Tabaluga von Peter Maffay verliehen Alisa Alferi und Bernhard Meschenmoser mit ihrem Gesang den besonderen Glanz. Glanzvoll und „Happy“ präsentierten die Musiker wohlbekannte, freudvolle Melodien der „deutschen Musiklegende“ James Last. Klar, dass nach diesen Hits das Publikum eine Zugabe hören wollte. Diesem Wunsch kamen die Musiker mit dem Song von Nicky Jam und Enrique Iglesias „El Perdón“ – Verzeihung – nach. Was es da zu verzeihen gab, bleibt dahingestellt, vielleicht, dass das Konzert schon zu Ende war.

Mit dem Stück „Die Kapelle hat gewonnen“ verabschiedeten sich die Musikanten für diesen Abend von der Bühne und feststeht, dass mit diesem Konzert des Musikvereins nicht nur die Kapelle, sondern auch das Publikum gewonnen hat.

Engagierte Musiker werden beim Konzert geehrt

Für ihre langjährige Treue zum Musikverein sowie für ihr außerordentliches Engagement wurden im Rahmen des Konzerts „Blasmusik und gute Laune“ einige Musiker geehrt. Josef Kugler, Vorsitzender des Blasmusikverbands Sigmaringen, Bezirk drei, nahm im Namen des Blasmusikverbands Baden-Württemberg die Ehrungen vor.

Zehn Musiker wurden für deren zehnjährige Treue zum Verein geehrt: Katrin Restle und Simone Berenbold (beide Saxofon), Antonia Riegger (Horn), Robin Kerle (Flügelhorn), Patrick Mayer (Posaune und Ausschussmitglied), Christian Kern spielt die Tuba. Hinzu kommen noch die vier Schlagzeuger Michael Muffler, Noah Alferi, Kai Müller und Joschka Wackermann.

Ganze 20 Jahre aktiv ist die Klarinettistin Yvonne Frank, die außerdem von 2010 bis 2016 Kassiererin im Förderverein des Musikvereins war. Besondere Ehrungen wurden Ramona Gebhardt und Ingrid Meschenmoser zuteil. Gebhard erhielt die Fördermedaille in Bronze für ihr zehnjähriges Engagement als Vorsitzende des Musikvereins. Insgesamt ist sie seit 26 Jahren aktives Mitglied, von 2003 bis 2006 war sie Ausschussmitglied, seit 2006 ist sie Vorsitzende. Die Fördermedaille im Silber für ihre 15-jährige Tätigkeit als Jugendleiterin erhielt Ingrid Meschenmoser. Sie ist insgesamt 35 Jahre im musikalischen Bereich aktiv, anfangs im Musikverein Aach-Linz, dann im Musikverein Illmensee. Seit 2000 ist sie Dirigentin der Jugendkapelle, welche sie vor 17 Jahren zusammen mit ihrem Mann Bernhard Meschenmoser gegründet hatte. Seit 2002 ist Meschenmoser Ausbilderin, Jugendleiterin und stellvertretende Dirigentin der Aktivkapelle. Aus dem aktiven Dienst als Fahnenbegleitung wurde Josef Reichle verabschiedet. Reichle war 43 Jahre als Musikant aktiv, danach 22 Jahre als Fahnenträger. Ramona Gebhardt bezeichnete ihn als „Vorbild für uns alle“ und dankte ihm für dessen Treue zum Verein.