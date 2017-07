Illmensee Mountainbike-Challenge in Illmensee

Rund 200 Teilnehmer werden am Samstag erwartet; Hauptrennen beginnt um 13 Uhr

Illmensee – Zum fünften Mal startet am Samstag die Mountainbike-Challenge in Illmensee. Der Sportverein Illmensee hat die MTB-Challenge 2012 ins Leben gerufen und damit voll ins Schwarze getroffen. Bei den Mountainbikern ist die Veranstaltung sehr beliebt. Laut Klaus Gebhardt, der zum Organisationsteam gehört, war im vergangenen Jahr ein „Rekordjahr“, was die Teilnehmeranzahl anging. Mehr als 200 Radler nahmen am Rennen teil. Wie viele Anmeldungen es in diesem Jahr sein werden, können die Organisatoren noch nicht sagen. Sie rechnen wieder mit etwa 200. „Die Nachmeldungen nehmen zu“, beobachten sie. Viele wollen wohl erst abwarten, wie das Wetter wird und entscheiden dann, ob sie teilnehmen. Das Organisations-Team freut sich jedenfalls schon riesig auf die Challenge – auf wohlbekannte Gesichter, die jedes Jahr mit dabei sind, und auf neue Teilnehmer. Ein eingespieltes Team sind die sechs Männer vom Orga-Team: Ulrich Knobel, Max Uhl, Roland Duelli, Klaus Gebhardt, Andreas Jäger und Gerhard Waibel. „Jeder hat seine eigenen Talente. Das ergänzt sich gut“, freut sich Uli Knobel. Früher haben die sechs zusammen Fußball gespielt und noch heute sind sie beste Freunde. So macht das Organisieren doppelt Freude – Und das merkt man, es steckt viel Herzblut und Elan in der ganzen Veranstaltung. Natürlich braucht es zahlreiche weitere fleißige Helfer, die rund um die Veranstaltung tätig sind. Gut siebzig Helfer aus den Reihen des Sportvereins sind im Einsatz. Hinzu kommen die Helfer des DRK Illmensee, die bei einer solchen Veranstaltung unverzichtbar sind. Ulrich Knobel betont außerdem, dass auch der Notarzt, der den Sportverein seit der ersten MTB-Challenge unterstützt, den gesamten Tag ehrenamtlich vor Ort einsatzbereit ist.

Auf die Sicherheit wird besonderen Wert gelegt. So sind die Ortsdurchfahrten für das Rennen gesperrt. Die Challenge beginnt mit den Teilnehmern der Kurzdistanz um 12.30 Uhr. Hier fahren die Mountainbiker 15 Kilometer, vorwiegend auf Feld-, Wald- und Schotterwegen, und überwinden hierbei 300 Höhenmeter. Die Teilnehmer des Hauptrennens starten eine halbe Stunde später, um 13 Uhr, und fahren die Strecke der Kurzdistanz dreimal, das heißt, sie legen insgesamt 45 Kilometer zurück. Im Start- / Zielbereich wartet bei der Verpflegungsstation eine kleine Stärkung. Zudem bekommt jeder Teilnehmer als Antrittsgeschenk eine fünf Liter Saftbox von „Schlenkerhof Fruchtsäfte“. Auch die Preise für die Erstplatzierten können sich sehen lassen. Zum Kauf der Preise verwendet der Sportverein einen Teil des Startgeldes. Außerdem gibt es gesponserte Preise wie beispielsweise Gutscheine der örtlichen Gastronomie oder Nudeln von Gaggli. Wie jedes Jahr wird der Sportverein von treuen Sponsoren unterstützt, die dann oft auch noch ein paar Mitarbeiter ins Rennen schicken. Vorn mit dabei ist die Firma Langer aus Illmensee, für die im vergangenen Jahr zehn Mitarbeiter angetreten sind.

Weitere Informationen und Anmeldung zur MTB-Challenge unter www.sv-illmensee.de