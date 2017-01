Illmensee Kämmereistelle wird höher ausgeschrieben

Schnellstmöglich soll die seit 1. Oktober 2016 verwaiste Kämmerei in der Verwaltung wieder besetzt werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung deshalb entschieden, bei der Stellenausschreibung eine mögliche Besoldungsstufe bis zu A13 anzugeben.

"Wir vergeben uns nichts, sondern erweitern den Bewerberkreis", votierte Bernhard Beck (Freie Wähler) für die Erhöhung, nachdem das Gremium in den vergangenen Wochen sich für A12 ausgesprochen hatte. Bürgermeister Jürgen Hoffmann hatte deutlich gemacht, dass der frühere Kämmerer von Wald, Robert Ehrat, der seit Wochen in Illmensee aushilft, nur 70 Tage pro Jahr arbeiten darf. Eine Vergabe von Kämmereiaufgaben, wie die Aufstellung eines Haushaltsplans, an einen externen Dienstleister sei möglich, allerdings müsse man sich klar machen, dass nach Erledigung der Aufgabe der Dienstleister und damit das Expertenwissen die Gemeinde wieder verlasse. Ob ein junger Hochschulabsolvent mit der besonderen Konstellation von Verwaltung und Gemeinderat in Illmensee die richtige Besetzung sei, stellte der Rathauschef in den Raum. "Wir brauchen die Kämmerei, aber kriegen wir überhaupt jemand?", sprach sich Wolfgang Treß (Freie Wähler) für eine sofortige Stellenausschreibung und eine flexible Vergütung aus. Ein Hochschulabgänger beginnt laut Beamtenrecht mit der Besoldungsstufe A9, die sich mit den Lebensjahren stetig erhöht, erläuterte Hauptamtsleiter Markus Felgendreher dem Gremium. Martin Rieger (FW) wiederholte seinen früheren Vorschlag, dass die Gemeinde den finanziellen Anreiz für Bewerber erhöhen und in der Ausschreibung die Besoldungsmöglichkeit A13 angeben sollte. "Das ist eine Chance", unterstützte Bernhard Beck den Vorschlag und machte klar, dass der Gemeinderat nach etwaigen Vorstellungsgesprächen letztlich über die Einstufung entscheidet. "Dann haben wir die A13-Stelle dauerhaft im Haushalt", votierte Jörg Ehrlingspiel gegen eine Höherstufung und für A12. Die Differenz zwischen den beiden Besoldungsstufen betrage etwa 5000 Euro rechnete die Verwaltung vor und die Stellenanzeige koste jeweils rund 3000 Euro. Mit klarer Mehrheit ( 9 Ja und 3 Nein) stimmte der Gemeinderat dem Passus A13 zu.