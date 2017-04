Illmensee Hitzige Debatte in Illmensee: Gemeinderäte klagen über fehlende Informationen

Hitzige Debatte in Illmensee: Gemeinderäte klagen über fehlende Informationen

Die Gemeinderäte fühlen sich nicht gut genug informiert. Schon beim dritten Punkt auf der Tagesordnung drohte die Situation in der jüngsten Sitzung zu eskalieren. Jörg Ehrlinspiel spricht gegenüber dem Bürgermeister sogar von "Diktatur".

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Illmensee – Die Gemeinderatssitzung verlief am vergangenen Donnerstag so, wie man es inzwischen gewohnt ist. Die Atmosphäre war geladen und man musste fast befürchten, dass die Sicherungen durchbrennen. Hubert Berenbold (CDU) stellte fest, er misstraue dem Bürgermeister, und Jürgen Hoffmann sagte dem Gremium irgendwann: "Machen Sie doch, was Sie wollen, wenn Sie alles besser wissen."

Schon beim dritten Punkt auf der Tagesordnung, der Behandlung des öffentlichen Gemeinderatsprotokolls vom 8. Dezember, drohte die Situation zu eskalieren. Bernhard Beck (Freie Wähler) wollte noch eine persönliche Stellungnahme zum Thema Uferzone hinzugefügt wissen, was Hoffmann ablehnte, da ein solcher Nachtrag nicht zulässig sei. Ein Wort gab das andere. Jörg Ehrlinspiel (FW) kritisierte wiederholt die aus seiner Sicht schlechte Informationspolitik des Vorsitzenden, warf ihm Desinteresse und fehlendes Engagement vor und sprach sogar von "Diktatur". "Sie halten uns extra dumm", so Ehrlinspiel. Hoffmann verwahrte sich gegen "polemische Unterstellungen".

Während Ehrlinspiel den Bürgermeister in der Pflicht sieht, das Gremium mit Unterlagen und detaillierteren Informationen zu versorgen, konterte Hoffmann, er könne nicht jedes Mal bei Null anfangen, sonst tage man demnächst acht Stunden. Die Gemeinderäte müssten ihr Gedächtnis oder ihre Unterlagen und Beschlüsse aus vergangenen Sitzungen zurate ziehen. "Oder schlafen Sie in den Sitzungen?"

Eine hitzige Debatte entspann sich über die Vergabe der Kompensationsleistungen Hungerberggraben. Die Gemeinde ist naturschutzrechtlich verpflichtet, für das Wohngebiet "Im Grund" einen Flächenausgleich zu schaffen und damit Ökopunkte zu generieren. Im Gewann Hungerberg soll der Bachlauf ausgeweitet werden, ein Gehölzstreifen und Feuchtgebiete sollen entstehen. Die Firma Planstatt Senner hat diese Maßnahme ausgearbeitet und dem Gemeinderat vorgeschlagen, bei der jüngsten Sitzung die Firma Hildebrand als günstigsten Bieter mit der Umsetzung zu beauftragen. Der Baubeginn ist für den 1. Oktober geplant und die Kosten belaufen sich auf rund 58 000 Euro. "Welche der von Planstatt Senner vorgestellten Varianten wird denn jetzt umgesetzt? Wie ist das Projekt ausgeschrieben worden?", wollte Roland Großmann (FW) wissen. Auch Berenbold hakte nach: "Was kriegen wir für das Geld?"

Die Gemeinde bekomme die Ökopunkte, die notwendig seien, sagte Hoffmann. "Deswegen haben wir doch einen Planer beauftragt, der für uns die Angebote auswertet und vergleicht." Welche Leistungen im Einzelnen erbracht werden, blieb offen. Josef Metzler (FW) beschwerte sich: "Kein Mensch weiß, was da entsteht. Sie waren doch bei der Submission dabei und können uns jetzt nicht informieren." Es wurde schließlich beschlossen, die Firma Hildebrand aus Sipplingen zu beauftragen, die Gemeinderäte können Einsicht ins Leistungsverzeichnis nehmen.

Flächenausgleich

Kommunen, die neue Wohnbau- oder Gewerbegebiete entwickeln und durch Flächenversiegelung das Landschaftsbild beeinträchtigen, müssen diesen Eingriff in die Natur durch Kompensationsmaßnahmen ausgleichen. Bei Baumaßnahmen sind sie verpflichtet, im Sinne des Naturschutzes für einen Flächenausgleich zu sorgen, zum Beispiel durch das Pflanzen von Bäumen, Hecken, Anlegen von Streuobstwiesen, Feuchtbiotopen. Damit können sie Ökopunkte generieren. Die Prüfung und Genehmigung liegt bei der Naturschutzbehörde des Landratsamts. (kaj)