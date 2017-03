Illmensee Hier sind die Jugendlichen gefragt

Bei einem Jugendhearing werden die Wünsche an die Gemeinde gebündelt. Jugendliche finden viel Positives und leben gern in Illmensee.

Illmensee – Zwar war die zahlenmäßige Resonanz auf die Einladung zum Jugendhearing nicht besonders groß, die Ideen sprudelten dennoch. Von 125 jungen Leuten zwischen 13 und 17 Jahren, vom Bürgermeisteramt angeschrieben und zum Jugendhearing eingeladen, waren gerade mal acht gekommen. Diese Gruppe wurde von Bürgermeister Jürgen Hoffmann im Fremdenverkehrsraum der Drei-Seen-Halle als Vertreter der Jugend begrüßt: „Schön, dass ihr heute hier seid, denn um euch geht's.“ Als „kleines Manko“ bezeichnete er, dass nicht alle Vorschläge, die an diesem Vormittag eingebracht werden, sofort umgesetzt werden können und manches vielleicht auch Utopie bleiben werde.

Über die eingebrachten Vorschläge wird der Gemeinderat am 30. März diskutieren. Roland Schönbucher vom Forum Jugend/Soziales/Prävention erklärte kurz, dass seit der Novellierung der Gemeindeordnung im Oktober 2015 Jugendliche in den Gemeinden beteiligt werden müssen. Das Projekt wird zunächst für ein Jahr gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über das Programm „Land(auf)Schwung“. Am 30. März werde der Gemeinderat beschließen, ob die Gemeinde Jens Braunschmid für die Jugendarbeit in der Gemeinde auf eigene Kosten weiterbeschäftigt. Braunschmid ist Kinder- und Jugendbeauftragter.

Nun waren die Jugendlichen, sieben Jungen und ein Mädchen, an der Reihe. In drei Schritten sollten sie auf verschiedenfarbige Karten im ersten Schritt aufschreiben, was ihnen in der Gemeinde Illmensee gefällt. Im zweiten Schritt sollten sie festhalten, was sie hier nervt und im dritten Schritt sollten sie ihre Wünsche kundtun.

Hierbei zeigte sich, dass die Jugend sich recht wohl fühlt in der Gemeinde und dass es schon vieles gibt, was sie hier schätzen: Den See, das Freibad, auch den Wanderweg um den See, den Sportplatz, die Halle und die verschiedenen Vereine. Wichtig sind für die jungen Leute auch der Supermarkt „M und M“ sowie der „Hackel“ (Kneipe). Auch die Kirche sowie Grundschule und Kindergarten wurden genannt.

Weit weniger fanden die Jugendlichen zum Punkt zwei „Was nervt mich?“. Mangelhafte Busverbindungen, insbesondere in die Teilorte, die Öffnungszeiten des Seefreibads sowie der winterliche Zaun um das Freibad wurden kritisiert. Bei ihren Wünschen brachten die jungen Leute einiges zu Papier: Angefangen mit verbesserten Busverbindungen, Fahrradpark, E-Bike-Ladestation über Eisdiele und Dönerladen bis hin zu Streichelzoo und Wasserski.

Schließlich ging es darum, dass die Jugendlichen sich entscheiden, was ihnen am wichtigsten ist. Vier Schwerpunkte kristallisierten sich hier heraus und jeder Jugendliche sollte sich nun entscheiden, wo er sich aktiv an der Umsetzung beteiligen will.

Die vier Themenschwerpunkte waren: Skaterplatz und Basketballkorb, Fahrradpark und Fahrradstrecke, ein für jeden zugänglicher Tennisplatz und verbesserte Busverbindungen. Diese Punkte werden nun am 30. März in die Gemeinderatsitzung eingebracht. Sowohl Braunschmid als auch Schönbucher betonten, dass weitere engagierte Jugendliche willkommen sind und auch weitere Vorschläge eingebracht werden können.

Melden können sich die Jugendlichen bei Jens Braunschmid, der auch den Jugendtreff betreut, per E-Mail unter jens.braunschmid@gmx.de. Informationen zum Forum Jugend/Soziales/Prävention gibt es im Internet unter www.jugendengagement.de