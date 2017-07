Illmensee Grundschüler zeigen rührendes Musical mit Tiefgang

Zu einem ganz besonderen Ereignis zum Ende des Schuljahrs begrüßte am Dienstagvormittag Grundschullehrer René Mallon die Schüler der Grundschule Illmensee sowie deren Angehörige in der Kirche in Illmensee. Sie zeigten das Musical "Und er rennt", dem das Bibelgleichnis vom verlorenen Sohn zugrunde liegt.

Zum Auftakt begeisterten die Kinder mit einem Ferienlied. Das Lehrerkollegium habe sich überlegt, wie es die vielen Talente der Schüler fördern könnte, erklärte Mallon den Besuchern. Es gebe zum Beispiel gute Flötenspieler, tolle Schauspieler und Kinder, die gut singen können. In dem Musical „Und er rennt“ konnten Grundschüler all diese Talente zeigen. In nur acht Proben haben die Kinder eine Glanzleistung vollbracht. Das Publikum war zu Recht begeistert.

Rührend stellten die Kinder das biblische Gleichnis des verlorenen Sohns dar, welche Jesus einst erzählte. Ausdrucksstark stellen die Schauspieler die verschiedenen Charaktere sowie deren Ansichten dar: Der Sohn will von zu Hause weg, es ist ihm zu langweilig und der will die Welt sehen. Hierfür lässt er sich vom Vater sein Erbe auszahlen und macht sich auf den Weg. Die Menschen im Dorf sowie die Bediensteten des Vaters sind empört über das Verhalten des Sohnes und können nicht verstehen, wie der Vater so einem Sohn überhaupt nachtrauert. Der Vater hofft und wartet jeden Tag, dass sein Sohn wieder nach Hause kommt. Unterdessen wird der Sohn in der Fremde zunächst freundlich aufgenommen und macht sich mit seinem dicken Portemonnaie Freunde. Als das Geld aber ausgegeben ist, wollen auch die falschen Freunde nichts mehr von ihm wissen und er landet schließlich im Schweinestall eines Bauern. In seiner Not wird ihm bewusst, was er aufgegeben hat und bereut sein Handeln. Er beschließt, nach Hause zu gehen und sich beim Vater als Arbeiter anzubieten.

Als der Vater seinen zurückkehrenden Sohn am Horizont erblickt, rennt er auf ihn zu. „Und er rennt“ sangen die Kinder voll Freude zu dieser ergreifenden Szene. Er rennt, „bis er den verlorenen Sohn in seinen Armen hält“. Ohne zu zögern nimmt der Vater seinen Sohn wieder bei sich auf und feiert sogar ein Fest der Freude über die Rückkehr seines Sohnes. „Du bist und bleibst mein Kind. Was immer du getan hast oder tust. Von meiner Liebe trennt dich das nicht“, lautet die gesungene Botschaft. Und dies ist eine Botschaft, die für alle gilt: Nichts kann uns von der Liebe des Vaters, von der Liebe Gottes, trennen.

René Mallon kreierte aus den Lehren des Musicals ein „kleines Rezept für die Sommerferien“, falls es mal zum Streit kommen sollte: „Eigene Fehler zugeben, wie der Sohn, und verzeihen und vergeben, wie der Vater.“ So können sich alle frisch erholt nach den Ferien wiedersehen. Naja, von den Viertklässlern mussten sich die Lehrer und Schulkameraden verabschieden, denn für die beginnt das neue Schuljahr in einer weiterführenden Schule. Verabschieden musste sich das Lehrerkollegium auch von der langjährigen Religionslehrerin Melanie Zoller. „Wir tun es nicht gerne und nicht freiwillig“, betonte Schulleiterin Sabine Fausel. Zoller selbst bedauerte sehr, ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr in Illmensee zu unterrichten. Sie wechselt nach Pfullendorf.

