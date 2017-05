Illlmensee Gemeinde Illmensee verringert ihre Rücklage dramatisch

Gemeinderat billigt die Satzung für Haushalt 2017. Die Investitionsprojekte werden durch die Auflösung der Rücklage bis zum gesetzlichen Mindestbestand finanziert.

Nur mit der Verringerung der Rücklage um 1,2 Millionen Euro auf den gesetzlichen Mindestbestand kann Illmensee sein Investitionsprogramm für 2017 finanzieren. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erläuterte Aushilfskämmerer Robert Erath das 240 Seiten dicke Planwerk für den Gemeindehaushalt sowie die Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Bade- und Fischereibetrieb". Trotz der prekären Finanzsituation werden die Bürger von Gebühren- oder Steuererhöhungen verschont bleiben. Klar ist, dass die Kommune ohne Zuschüsse aus Förderprogramme geplante Großprojekte nicht stemmen kann, auch weil oftmals konkrete Kostenberechnungen fehlen. So sind für die Erweiterung der Grundschule 600 000 Euro geplant, wofür Erath quasi aus politischen Gründen für dieses Jahr 200 000 Euro als Planungsrate einstellte, auch wenn bis zum Baubeginn noch zwei Jahre vergehen könnten. Unverzüglich umsetzen muss man die Brandschutzmaßnahmen in der Drei-Seen-Halle, wobei dann die Halle wegen des wegfallenden Bestandschutzes geschlossen werden muss. 92 000 Euro verbleiben für laufende Unterhaltsmaßnahmen des 12 Kilometer langen Straßennetzes, wobei schnellstmöglich eine Auftragsliste erstellt werden soll. 350 000 Euro muss für die Erschließung von vier Straßen ausgegeben werden und nochmals 466 000 Euro kostet die Kläranlagenerweiterung, wofür man allerdings 242 000 Euro an Landeszuschüssen erhält. Bei der Gewerbesteuer kalkuliert er mit 805 000 Euro an Einnahmen. Nach Angaben von Robert Erath mussten alle Abschreibungsposten im Haushalt neu bewertet werden, wo der Verwaltungshaushalt für 2017 4,79 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt 1,92 Millionen Euro betragen.

In das Investitionsprogramm neu aufgenommen wurde die Herstellung des Kinderspielplatzes im Baugebiet "Im Grund" für 35 000 Euro. Einstimmig cancelte das Gremium die Planrate von 50 000 Euro für die Sanierung der Lehrerwohnung. Die Zweitwohnungssteuer soll 18 000 Euro bringen, wobei die Betroffenen für den Zeitraum von 2013 bis 2016 veranschlagt werden. Der Pächter des Seefreibades erhält in diesem Jahr 75 000 Euro von der Gemeinde, ansonsten ist ein Jahreszuschuss von 60 000 Euro vorgesehen. Beim Bade- und Fischereibetrieb kalkuliert der Kämmerer mit einem Verlust von 130 000 Euro, der sich dann auf durchschnittlich 850 000 Euro verringern soll. Beim Eigenbetrieb "Wasserversorgung" erwartet Erath 2017 einen Gewinn von 49 000 Euro, womit die Verluste der Vorjahre ausgeglichen werden können. Nachdem die Zuschussmöglichkeiten immer wieder thematisiert wurde, platzte Josef Metzler schier der Kragen. "Andere Gemeinden bekommen für die unterschiedlichsten Projekte Zuschüsse und es gibt soviele Fördertöpfe. Aber bei uns heißt es immer, dass es keinen Zuschuss gibt!" Angesichts der Finanzlage könne die Kommune Projekte wie die Hallensanierung oder Kanalsa nierungen nicht ohne Zuschüsse stemmen. Mehrfach hatte Rathauschef Hoffmann auf die Antragsfristen hingewiesen, wonach Anträge bis zum 1. Oktober abgegeben sein müssen, um möglicherweise im Folgejahr eine Förderung zu bekommen.

Nach mehr als zweistündiger Präsentation und Diskussion stimmte der Gemeinderat mit Ausnahme von Jörg Ehrlinspiel der Haushaltssatzung zu und der Satzungsbeschluss für die Eigenbetriebe wurde sogar einmütig verabschiedet. Jetzt werden die Pläne, wie bei jeder Gemeinde, von der Kommunalaufsicht geprüft, so dass das Gremium mit der endgültigen Verabschiedung noch ein paar Wochen warten muss.

Feuerwehr

Sehr viele Gedanken machte sich das Gremium über die Anforderungswünsche der Feuerwehr, zu dem neben notwendiger Einsatzkleidung auch die Anschaffung von Ausgehuniformen bis hin zum Kauf eines Mannschaftstransportwagens (MTW) gehörte. Letztlich genehmigte der Gemeinderat 6000 Euro im Haushalt 2017, wovon 4000 Euro für den Kauf der Ausgehuniform vorgesehen sind. Um die gesamte Wehr neu einzukleiden, wären rund 11 000 Euro nötig. Angemeldet waren auch 17 800 Euro für Umbaumaßnahmen im Feuerwehrhaus. Über die mögliche Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs für 50 000 Euro wird erst nach der notwendigen Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes entschieden, der vom Landratsamt genehmigt werden muss. (siv)